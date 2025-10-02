WTT大滿貫》先逆轉林昀儒再擊退莫雷加德 宇田幸矢生涯第二度闖進8強

日本好手宇田幸矢力退瑞典名將莫雷加德，闖進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕繼前一輪爆冷扳倒台灣一哥林昀儒後，世界排名33的日本好手宇田幸矢今天在2025年WTT中國大滿貫賽男單16強賽，再以3:1力退世界排名第5的瑞典「六角戰士」莫雷加德，8強將對決中國「小石頭」林詩棟，這也是宇田繼2022年新加坡站之後，生涯第二度闖進大滿貫賽男單8強。

24歲的宇田幸矢在32強賽克服決勝局開局1:5落後，逆轉擊敗世界排名11的林昀儒，中止對戰8連敗，手感和信心都在高檔。宇田過去和莫雷加德交手3次也以1勝2負居下風，且上一次贏球已是2014年波蘭青少年公開賽，最近兩次在2023年新鄉冠軍賽和今年仁川冠軍賽都以直落三吞敗。

今天再度對決，宇田首局一開賽就連丟5分，眼看又要陷入苦戰，但他在3:8落後下急起直追，接發球頻頻反手擰拉得手，正手搶攻也打得凶狠，打出一波8:1的反擊，11:9後來居上。

第2局，宇田持續展開猛攻，7:0強勢開局，剛贏得歐洲大滿貫賽冠軍的莫雷加德並未就此束手就擒，一度追到8:5，宇田在果斷地叫出暫停後，順利地以11:6收下。莫雷加德第3局展開絕地大反攻，11:7扳回一城，但宇田士氣不受影響，第4局4:0開局後一騎絕塵，11:3中止對戰2連敗。

另一名18歲日本小將松島輝空，今天在16強戰也以3:2（11:4、9:11、11:8、8:11、11:8）擊退世界排名第6的中國名將梁靖崑，首度闖進大滿貫賽男單8強，也報了今年亞洲盃1:3落敗的一箭之仇。

