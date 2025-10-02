自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》先逆轉林昀儒再擊退莫雷加德 宇田幸矢生涯第二度闖進8強

2025/10/02 17:37

日本好手宇田幸矢力退瑞典名將莫雷加德，闖進8強。（取自WTT官網）日本好手宇田幸矢力退瑞典名將莫雷加德，闖進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕繼前一輪爆冷扳倒台灣一哥林昀儒後，世界排名33的日本好手宇田幸矢今天在2025年WTT中國大滿貫賽男單16強賽，再以3:1力退世界排名第5的瑞典「六角戰士」莫雷加德，8強將對決中國「小石頭」林詩棟，這也是宇田繼2022年新加坡站之後，生涯第二度闖進大滿貫賽男單8強。

24歲的宇田幸矢在32強賽克服決勝局開局1:5落後，逆轉擊敗世界排名11的林昀儒，中止對戰8連敗，手感和信心都在高檔。宇田過去和莫雷加德交手3次也以1勝2負居下風，且上一次贏球已是2014年波蘭青少年公開賽，最近兩次在2023年新鄉冠軍賽和今年仁川冠軍賽都以直落三吞敗。

今天再度對決，宇田首局一開賽就連丟5分，眼看又要陷入苦戰，但他在3:8落後下急起直追，接發球頻頻反手擰拉得手，正手搶攻也打得凶狠，打出一波8:1的反擊，11:9後來居上。

第2局，宇田持續展開猛攻，7:0強勢開局，剛贏得歐洲大滿貫賽冠軍的莫雷加德並未就此束手就擒，一度追到8:5，宇田在果斷地叫出暫停後，順利地以11:6收下。莫雷加德第3局展開絕地大反攻，11:7扳回一城，但宇田士氣不受影響，第4局4:0開局後一騎絕塵，11:3中止對戰2連敗。

另一名18歲日本小將松島輝空，今天在16強戰也以3:2（11:4、9:11、11:8、8:11、11:8）擊退世界排名第6的中國名將梁靖崑，首度闖進大滿貫賽男單8強，也報了今年亞洲盃1:3落敗的一箭之仇。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中