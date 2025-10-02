中職》蹲捕初嚐延長賽遭逆轉 王威晨找兄弟菜鳥深聊

陳統恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟菜鳥捕手陳統恩昨天生涯首度蹲到延長賽，最終球隊守不住2分領先，10局下遭富邦悍將攻下3分逆轉輸球，今賽前練習，隊長王威晨在板凳找陳統恩深聊數十分鐘，希望他不要把壓力都放在自己身上。

中信主戰捕手高宇杰因比賽中手指遭劃傷，9月22日下二軍休養，陳統恩連5場先發蹲捕，昨天保留比賽也接替高宇杰，在短期高張力比賽的經驗累積，陳統恩表示，前幾場比較緊張，「有很多學長看到我的臉部比較不一樣，叫我放輕鬆，不要想那麼多。小高（高宇杰）也有說做自己，不要想這麼多，一個一個來。」

今天王威晨也找上陳統恩，聊了昨晚賽事的一些看法。陳統恩說，「威晨知道我給我自己壓力很大，他跟我說，我們團隊沒有誰很厲害，也沒有誰不厲害，一起奮戰，不要把壓力都放在自己身上。做不好沒有誰會怪，看怎麼去互相幫助。」

陳統恩本季先發蹲捕15場，戰績9勝6敗，總教練平野惠一跟王牌投手羅戈都曾經誇讚過他的配球，如何跟投手溝通是他上一軍進步最多的地方，他說，局間都會跟投手多溝通，談一些場上的問題，沒有下場則會跟投手聊說怎麼對付這位打者，「收集一些情報，上去跟投手有更好的默契搭配 。」

