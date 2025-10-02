PLG》東超賽程超硬要維持前2名有點奢侈？卡總：先以6強為目標

桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿今舉行季前媒體日，上季他們奪下PLG總冠軍，並在東亞超級聯賽抱回亞軍，這季捲土重來是否以雙冠為首要目標？總教練卡米諾斯表示，各隊這季積極補強，東超從小組賽就很難打，要維持去年一樣前2的成績可能有點奢侈，但球隊會一步一步來，先以晉級6強為首要目標。

領航猿上季在東超打出令人驚艷的表現，冠軍戰和B聯盟廣島蜻蜓激戰到最後才落敗，和金盃擦身而過，卡米諾斯說：「以我們去年最後達成的成績來看，我們其實算台灣籃球歷史上表現最好的球隊之一，東超拿下第二名、 BCL也有打進正賽， 本土聯賽我們也拿到冠軍。」

請繼續往下閱讀...

卡米諾斯坦言，去年目標從來不是說一定要去贏得什麼比賽，像東超主要想要去汲取一些經驗，打一場算一場並展現出球隊最好的一面 ，但今年其實會非常的困難，「一個是因為我們失去了葛拉漢，他的傷勢短時間內沒辦法出賽，再來是今年東超小組賽對手都非常難打，各隊都有很明顯的補強，琉球不只保留原本陣容，還找了三分能力很強的後衛，馬尼拉則找來前NBA球員霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）與歸化國手布朗利（Justin Brownlee）。」

「我們要維持去年的成績會非常的困難，要到前兩名更是奢侈的結果，但我們就是一步一步來，一場一場去拿下來，最後目標還是前進6強，今年東超的決賽是取6強。」卡米諾斯說。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法