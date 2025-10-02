MLB》超越貝比魯斯！大谷翔平獲讚「棒球界喬丹」 專家：別把偉大當理所當然

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平在國聯外卡系列賽表現亮眼，幫助衛冕軍擊敗紅人，連續13年晉級分區系列賽。前水手明星二壘手、現任《MLB Network》球評雷諾茲（Harold Reynolds）將大谷比喻成棒球界的喬丹（Michael Jordan），並強調他已經超越了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

大谷翔平在國聯外卡系列賽首戰就繳出生涯首次的單場雙響砲，進帳3分打點，今天G2則是4打數1安打，打回1打點，獲得1次敬遠，合計兩場貢獻2轟、4打點，打擊率高達0.300、上壘率0.400、長打率1.000和OPS1.400的驚人數據。

「絕不能把這樣的表現當作理所當然，」《MLB Network》球評雷諾茲在節目中表示，看大谷翔平的比賽就像當年看「籃球之神」喬丹比賽時，會忍不住停下手邊的事一樣，大谷每一次打擊都不能錯過，否則將來一定會後悔。雷諾茲認為大谷已經到了貝比魯斯都無法觸及的地方。

雷諾茲盛讚大谷是目前所見過最偉大的棒球選手，當然，貝比魯斯也有與眾不同的天賦，但大家有時太習慣了，反而忘了大谷有多麼偉大，他完全屬於另一個次元，沒有人能做到他正在做的事情，就像當年的喬丹一樣，偉大有時會因為太常見而讓人麻痺。「正因如此，我想告訴大家，不要把大谷的所作所為當作理所當然，我們此刻正親眼見證一件幾乎不可能發生的事，應該好好意識到這一點。」

