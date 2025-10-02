籃球》在地企業三年百萬計畫「照亮」安坑國小 康昭翔替清寒生致謝

新北安坑國小師生及籃球隊與送暖企業合影。（新北市安坑國小提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕在113學年度教育部體育署國小聯賽男子260（公分）組拿下隊史首冠的新北市安坑國小，近年幕後有貴人默默支持，在地的原長企業股份有限公司與原藤貿易股份有限公司「三年百萬計畫」進入第二年，讓教練康昭翔相當感恩。

原長與原藤都來自新店，與安坑國小車程僅10分鐘，去年透過中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修牽線，三年計畫資助超過百萬台幣，今年已是第2年，包含球隊外出比賽費用與清寒學生補助，讓籃球不僅是籃球。

「雖然門牌上是新北市，但安坑的資源確實沒有市區的學校豐富。剛好我們幾間公司都在附近，偶爾還能來打打球，跟小朋友、老師交流一下。」原長代表劉家翰表示：「聽說安坑是全國唯一一支沒有室內籃球場的冠軍國小球隊，希望把這當未來的目標。」

正是因為這樣的交流，劉家翰發現安坑的風雨球場燈光較為昏暗，且原長的主要服務內容正好是照明整合工程，沒花幾天就將設備升級，「這是我們的專業，跟體育組長、教練討論過後就施工了，亮度夠的同時也兼顧節電，希望學校滿意、學生喜歡。」

曾是SBL達欣中鋒的康昭翔目前擔任安坑教練，他特地提到球場的照明非常重要，「之前的燈光確實不太夠，我們又是戶外，看不到球會有點危險，很感謝廠商願意協助。」他說。

康昭翔轉眼在基層已經待了5年，也看見許多不同的故事，「很多孩子真的是家境清寒，要買雙好的球鞋都很困難。現代社會已經出現『階級複製』，我們大人必須努力多做一點，提供孩子不一樣的資源，讓他們能脫離原生環境。」

康昭翔笑說，真的很感謝贊助商的支持，「我們外出比賽曾經住過非常『簡樸』的香客大樓，當然很感恩他們讓我們入住，但晚上不僅悶熱，還會出現很大隻的老鼠。現在有他們的奧援，我們會更加努力。」

教練安心，球員也打得開心，目前就讀安坑六年級的童于睿表示：「以前球場燈光像是黃昏的感覺，現在球場真的亮很多，而且不會刺眼，看起來很高級，謝謝他們。」

除了基礎設施，贊助商帶來更多的是對孩子的實質幫助，原藤業務部協理朱一青說：「校方會定期跟我們回饋狀況，偶爾會有學生需要球衣、球鞋，我們也會盡量幫忙，聽到他們比賽的捷報我們也會很開心，幫助他們成長的同時，我們也有被他們鼓勵到。」

朱一青透露，未來的合作可以不僅在學校，「公司不定期會舉辦一些科學相關課程，對國小生來說或許有點早，但可以培養興趣也不錯，就當作是校外教學，歡迎安坑的孩子們來玩。」

