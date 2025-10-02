全運會體操》「世界貓王」唐嘉鴻領軍 台北市締造男子成隊4連霸

唐嘉鴻（全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由「世界貓王」唐嘉鴻領銜的台北市男子競技體操隊，今天在114年雲林全運會成隊決賽，以233.000分霸氣完成4連霸。

北市教練鄭焜杰表示，每位選手各司其職，在個人主項都有發揮，才有辦法完成4連霸。「其實這組人聚集後，連霸就沒斷過。」鄭焜杰指出唐嘉鴻、林冠儀、洪源禧、葉政跟蕭佑然組隊後，從108年桃園全運會開始，坐穩國內男子成隊王位。其他對手讚嘆，畢竟是最強男團、國內體操明星隊，集結台灣近年數一數二的好手。

唐嘉鴻曾在東京奧運個人全能拿下第7名，迄今仍為台灣選手在奧運全能項目的最佳排名，他目前恢復全能訓練，今天地板13.450分、鞍馬12.450分、吊環13.000分、跳馬14.000分、雙槓13.400分，以及專項單槓14.250分，總和80.550分排在全能資格第1名，更是北市拿下成隊金牌的關鍵人物。

唐嘉鴻表示，「台北市主要剛好很多好手都在這，北市體育局給我們很多資源，給我們很大鼓勵，大家都很有能力，所以從隊內選拔就很刺激。」唐嘉鴻認為基本班底固定下，隊友們相互加油打氣，「我主要以不要受傷為前提，畢竟已經年底了，大家今年比賽又很多，盡量不要有狀況，然後調整好狀態，前進世錦賽。」

