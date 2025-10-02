自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會體操》「世界貓王」唐嘉鴻領軍 台北市締造男子成隊4連霸

2025/10/02 20:48

唐嘉鴻（全運會提供）唐嘉鴻（全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由「世界貓王」唐嘉鴻領銜的台北市男子競技體操隊，今天在114年雲林全運會成隊決賽，以233.000分霸氣完成4連霸。

北市教練鄭焜杰表示，每位選手各司其職，在個人主項都有發揮，才有辦法完成4連霸。「其實這組人聚集後，連霸就沒斷過。」鄭焜杰指出唐嘉鴻、林冠儀、洪源禧、葉政跟蕭佑然組隊後，從108年桃園全運會開始，坐穩國內男子成隊王位。其他對手讚嘆，畢竟是最強男團、國內體操明星隊，集結台灣近年數一數二的好手。

唐嘉鴻曾在東京奧運個人全能拿下第7名，迄今仍為台灣選手在奧運全能項目的最佳排名，他目前恢復全能訓練，今天地板13.450分、鞍馬12.450分、吊環13.000分、跳馬14.000分、雙槓13.400分，以及專項單槓14.250分，總和80.550分排在全能資格第1名，更是北市拿下成隊金牌的關鍵人物。

唐嘉鴻表示，「台北市主要剛好很多好手都在這，北市體育局給我們很多資源，給我們很大鼓勵，大家都很有能力，所以從隊內選拔就很刺激。」唐嘉鴻認為基本班底固定下，隊友們相互加油打氣，「我主要以不要受傷為前提，畢竟已經年底了，大家今年比賽又很多，盡量不要有狀況，然後調整好狀態，前進世錦賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中