體育 棒球 中職

中職》兄弟勇奪下半季冠軍 寫36年史上首見壯舉！

2025/10/02 21:46

兄弟勇奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）兄弟勇奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟林暉盛今在關鍵封王戰發揮第1指名的價值，對味全龍先發猛飆7局掉1分好投，率隊以6：2奪下勝利，全場15383名球迷拋下黃色彩帶，迎來中職史上首見的第20座季冠軍，最快明晚確定拿到第1張台灣大賽門票。

中信兄弟先發投手林暉盛首局就遇上三壘手黃韋盛失誤，但他三振吉力吉撈・鞏冠化解危機，2、4局各被敲1支零星安打，最終都力保不失，5局製造首次三上三下，6局上開局被李凱威敲二壘安打，但他連續解決3名打者，無失分。

7局上，林暉盛續投，1出局被張祐銘夯出陽春砲，失掉1分，但接下來仍解決張政禹、瑪仕革斯．俄霸律尼，合計80球完成7局，僅被敲5支安打，無四壞球，飆出2次三振，失掉1分。

林暉盛是本季第2位吃7局的中信本土先發，另外一人是7月27日的魏碩成，而林暉盛更是第1位至少7局僅掉1分的中信本土先發投手。

中信在4局下開啟攻勢，江坤宇敲安，許基宏四壞，攻佔一、二壘，宋晟睿敲出適時安打，送回第1分。味全先發投手鎛銳合計4局被敲2支安打，有3次四壞，失掉2分，有1分自責。

5局下，中信陳統恩四壞，岳政華偷點製造一壘手吉力吉撈・鞏冠的失誤，0出局攻佔二、三壘，江坤宇高飛犧牲打送回1分保險；龍隊第1指名黃暐傑6局下接替，一上場就連續2次四壞球，岳東華敲適時安打，串聯陳統恩的高飛犧牲打，單局進帳2分。

7局下，中信攻勢再起，1出局敲雙安又遭觸身球攻佔滿壘，林子昱暴投送1分，詹子賢擊出高飛犧牲打，單局再攻2分。林暉盛退場後，江忠城守住8局，王凱程9局關門成功，生涯首度成為黃彩帶落下的胴上投手。

中信掃進史上最多的第20座季冠軍，但終極目標還沒完成，由於統一獅今晚輸富邦悍將，中信全年度第1的魔術數字降至「M1」，最快明晚拿下台灣大賽門票。

林暉盛。（記者廖耀東攝）林暉盛。（記者廖耀東攝）

鎛銳。（記者廖耀東攝）鎛銳。（記者廖耀東攝）

宋晟睿。（記者廖耀東攝）宋晟睿。（記者廖耀東攝）

江坤宇。（記者廖耀東攝）江坤宇。（記者廖耀東攝）

岳東華。（記者廖耀東攝）岳東華。（記者廖耀東攝）

詹子賢。（記者廖耀東攝）詹子賢。（記者廖耀東攝）

王凱程9局關門成功。（記者廖耀東攝）王凱程9局關門成功。（記者廖耀東攝）

兄弟勇奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）兄弟勇奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）

兄弟勇奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）兄弟勇奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）

