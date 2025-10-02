自由電子報
體育 棒球 中職

中職》對威能帝連21局0得分 台鋼爭奪季後賽門票拉警報

2025/10/02 21:30

樂天桃猿先發投手威能帝。（樂天桃猿提供）樂天桃猿先發投手威能帝。（樂天桃猿提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕樂天桃猿今天靠洋投威能帝繳7局無失分優質先發，加上「小胖」林泓育陽春砲助威，最終樂天就以3：2擊敗台鋼雄鷹中止4連敗，台鋼則中斷3連勝，樂天年度勝率暫居第3，領先第4名的台鋼1.5場勝差，兩隊都只剩3場例行賽要打，意味台鋼爭奪季後賽門票拉警報。

前3局雙方難越雷池一步，4局上樂天靠「小胖」林泓育轟陽春砲先馳得點，本季第9轟出爐。8局上宋嘉翔擊出左外野飛球，台鋼左、中外野手王柏融、紀慶然因溝通出現問題，最終導致球落地形成幸運的二壘安打，林政華擊出內野滾地球，台鋼一壘手顏郁軒接球後選擇傳三壘出現傳球失誤，樂天再添1分。

林泓育轟出陽春砲。（樂天桃猿提供）林泓育轟出陽春砲。（樂天桃猿提供）

9局上林泓育敲安，再靠短打和投手犯規進佔三壘，梁家榮適時安打追加保險分鎖定勝局。9局下台鋼追回2分但為時已晚。

上週五威能帝在大巨蛋對台鋼先發8局被敲1安，狂飆10K無失分拿下勝投，今天來到嘉義市球場再戰台鋼，表現依舊亮眼，先發7局只被敲1安飆6K無失分拿下本季第15勝，暫居聯盟勝投王，同時他對台鋼跨場連21局無失分，堪稱「台鋼殺手」。

台鋼洋投後勁先發7局被敲5安挨1轟失1分，缺乏隊友火力奧援苦吞本季第3敗。

台鋼雄鷹先發洋投後勁。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹先發洋投後勁。（台鋼雄鷹提供）

