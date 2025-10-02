網球》數據會說話！ATP官網解析喬科維奇38歲還能保持頂尖的關鍵

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕38歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）被認為擁有史上最頂尖的接發球能力，不過ATP官網近日在專文中指出，發球能力提升才是他在生涯後期仍能維持頂尖水準的關鍵。

生涯坐擁24冠的喬科維奇今年雖無緣大滿貫金盃，不過四大賽都闖進4強仍相當不容易，根據ATP官網，喬科維奇今年至今發球局的勝率 88.3%是生涯第3高，優於生涯平均的86.1%，此外一發成功率66.6%優於生涯平均的64.9%、一發得分率76.4%同樣優於生涯平均的74.2%。

目前世界排名第4的喬科維奇曾8度榮膺年終球王，15季年終排名在世界前3，不過他生涯至今只有兩季發球局勝率高過今年，分別是2015年的89.5%（該季82勝6敗）以及2023年的88.4%（該季56勝7敗）。

官網提到，喬科維奇生涯發球局勝率前6高的賽季有3年是在2022年以後，在2021年以前，他從未擁有一發得分率超過76%的賽季，但今年有望第4度辦到，本季平均每場可以發出8.4記Ace，生涯平均則是5.5記。

生涯11度對決喬科維奇還沒贏過的美國好手佛里茲（Taylor Fritz）指出，喬科維奇的發球結合底線能力，對於對手而言是非常大的難題，「他的發球很出色，二發也很有侵略性，對手很難利用他的發球取得優勢，同時他的接發和底線能力也很棒，他利用發球主宰比賽，因此有時候很難用他接發你的方式去還以顏色。」

官網指出，從2010年至2021年，喬科維奇有資格進入年度統計榜單的年份，在ATP巡迴賽的接發球局勝率都在男單前3名，這段期間發球局勝率從未超過接發球勝率的名次，不過生涯後期出現變化，2022年這兩項數據都排在第4名，隔年他的發球局勝率排在第2，接發球局勝率排在第5，2025年至今發球局勝率排在第4，接發球局勝率僅排在第10，文末以此總結，「喬科維奇的接發球能力依舊是他的殺手鐧，但如今他的發球更加引人矚目。」

喬科維奇在本週的上海大師賽將尋求賽史第5冠，明在男單64強迎戰克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic），雙方過去21次交手，喬帥握有19勝的絕對優勢。

