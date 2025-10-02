自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟1指林暉盛封王戰飆首見紀錄！ 平野惠一讚了不起

2025/10/02 23:02

中信兄弟林暉盛。（記者廖耀東攝）中信兄弟林暉盛。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟林暉盛今在封王戰猛飆7局掉1分好投，率隊以6：2力退味全龍，勇奪隊史第20座季冠軍，他成為中信本季第1位至少7局僅掉1分的本土先發，中信總教練平野惠一大讚：「能在這麼關鍵的比賽好投，很不了起，希望未來也能延續下去。」

中信昨在延長賽被富邦逆轉，封王戰重擔突然落在林暉盛肩上，雖然他很緊張、睡不著，今卻猛飆生涯最長的7局，只有7局上被張祐銘夯出陽春砲掉分。

林暉盛直言，過去沒有投過這麼重要的比賽，當作最後一場在丟，「很開心有完成任務，一開始是設定5局，結果投到7局，我給自己打90分！」

林暉盛在2023年選秀獲得第一指名，背負不小期待，前2季在一軍後援沒有好結果，今年二軍仍從牛棚出發，8月才轉先發，增加投球數的過程中就要上一軍支援先發，結果在4場繳出3勝1敗、防禦率2.86的好投，更成為封王戰的勝利投手。

「很驚奇！」林暉盛直言，季中突然轉先發，還要把球數拉起來，有很多不安，「但收到一軍先發的消息時，我就告訴自己，機會來了不要放棄，不管中間有多困難，很開心我撐過來了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中