中職》兄弟1指林暉盛封王戰飆首見紀錄！ 平野惠一讚了不起

中信兄弟林暉盛。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟林暉盛今在封王戰猛飆7局掉1分好投，率隊以6：2力退味全龍，勇奪隊史第20座季冠軍，他成為中信本季第1位至少7局僅掉1分的本土先發，中信總教練平野惠一大讚：「能在這麼關鍵的比賽好投，很不了起，希望未來也能延續下去。」

中信昨在延長賽被富邦逆轉，封王戰重擔突然落在林暉盛肩上，雖然他很緊張、睡不著，今卻猛飆生涯最長的7局，只有7局上被張祐銘夯出陽春砲掉分。

請繼續往下閱讀...

林暉盛直言，過去沒有投過這麼重要的比賽，當作最後一場在丟，「很開心有完成任務，一開始是設定5局，結果投到7局，我給自己打90分！」

林暉盛在2023年選秀獲得第一指名，背負不小期待，前2季在一軍後援沒有好結果，今年二軍仍從牛棚出發，8月才轉先發，增加投球數的過程中就要上一軍支援先發，結果在4場繳出3勝1敗、防禦率2.86的好投，更成為封王戰的勝利投手。

「很驚奇！」林暉盛直言，季中突然轉先發，還要把球數拉起來，有很多不安，「但收到一軍先發的消息時，我就告訴自己，機會來了不要放棄，不管中間有多困難，很開心我撐過來了。」

