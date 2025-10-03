自由電子報
PLG》阿提諾的積極他感受到了！卡總：空氣中瀰漫血腥味

2025/10/03 07:10

桃園璞園領航猿阿提諾。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿阿提諾。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿休季期間積極補強，由於新賽季依舊是PLG、東亞超級聯賽雙線作戰，他們特別找回前歸化球員阿提諾，希望能增添優勢。對於阿提諾目前狀況，總教練卡米諾斯表示，他能感受到阿提諾的企圖心，用西班牙文來形容的話，就像是空氣中瀰漫著血的味道，也期待他能盡速融入團隊。

211公分的阿提諾過去曾效力台鋼獵鷹、新竹攻城獅，同時也是台灣歸化球員，曾幫助台灣男籃在杭州亞運闖進4強，但之後和籃協協商合約未能達成共識，因而未能繼續效力國家隊。

這次阿提諾加入領航猿，最主要原因是他在東超被視為本土歸化球員，可以和兩名洋將一起上場。對於當初聯繫上阿提諾，卡米諾斯透露雙方溝通過程，「我打電話跟他溝通時，能感受到他的企圖心，他也很想要證明自己，我認為簽下他是合適的。」

卡米諾斯提到，阿提諾之前在澳門黑熊表現也很不錯，雖然在攻城獅期間有段時間比較低迷，可能是他給自己壓力比較大，加上他又有國家隊球員的身分，外界都聚焦在他身上，表現相對受影響。

這次重回台灣賽場，阿提諾表示，其實當初離開台灣後也不知道自己還會不會有機會回來，但之前以客隊球員來台灣時，還有很多球迷支持他，讓他感到很開心。

對於目前加入球隊後狀況，阿提諾認為，感覺很不錯，隊友們也很努力協助自己，「現階段要做的就是趕快融入團隊，並在團隊中找到自己的定位，還有球隊所欠缺的拼圖。」阿提諾期待自己可以為球隊帶來更多能量，盡可能多抓籃板，若需要他得分他也很樂意。

