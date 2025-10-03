兄弟力拚台灣大賽門票、洋基紅襪生死戰 今日賽事預告與轉播

兄弟奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟季後賽3戰2勝制的外卡賽來到G3生死戰，教士決戰小熊、紅襪大戰洋基，贏家將能晉級分區系列賽，球迷不要錯過喔！
請繼續往下閱讀...
中職3地開打，昨天拿到下半季冠軍的中信兄弟，全年度第1的魔術數字降至「M1」，最快今晚拿下台灣大賽門票，兄弟派出李博登對上台鋼張誠恩。
此外，樂天波賽樂交手獅隊奧德銳；富邦力亞士要碰頭味全張景淯，記得準時收看。
MLB季後賽
05：00 教士@小熊 外卡賽G3 緯來體育、愛爾達體育1台
08：00 紅襪@洋基 外卡賽G3 緯來體育、愛爾達體育2台、華視
WTT大滿貫賽
11：00 中國站 雙打四強/單打八強 愛爾達體育3台
18：00 中國站 單打八強 愛爾達體育3台
20：15 中國站 混雙決賽 愛爾達體育3台
日職
17:00 歐力士@軟銀 DAZN2
中華職棒
18：35 樂天桃猿@統一獅 愛爾達體育1台、DAZN1
18：35 富邦悍將@味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台
18：35 台鋼雄鷹@中信兄弟 緯來體育
免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接