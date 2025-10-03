兄弟力拚台灣大賽門票、洋基紅襪生死戰 今日賽事預告與轉播

兄弟奪下半季冠軍。（記者廖耀東攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽3戰2勝制的外卡賽來到G3生死戰，教士決戰小熊、紅襪大戰洋基，贏家將能晉級分區系列賽，球迷不要錯過喔！

中職3地開打，昨天拿到下半季冠軍的中信兄弟，全年度第1的魔術數字降至「M1」，最快今晚拿下台灣大賽門票，兄弟派出李博登對上台鋼張誠恩。

此外，樂天波賽樂交手獅隊奧德銳；富邦力亞士要碰頭味全張景淯，記得準時收看。

MLB季後賽

05：00 教士@小熊 外卡賽G3 緯來體育、愛爾達體育1台

08：00 紅襪@洋基 外卡賽G3 緯來體育、愛爾達體育2台、華視

WTT大滿貫賽

11：00 中國站 雙打四強/單打八強 愛爾達體育3台

18：00 中國站 單打八強 愛爾達體育3台

20：15 中國站 混雙決賽 愛爾達體育3台

日職

17:00 歐力士@軟銀 DAZN2

中華職棒

18：35 樂天桃猿@統一獅 愛爾達體育1台、DAZN1

18：35 富邦悍將@味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

18：35 台鋼雄鷹@中信兄弟 緯來體育

