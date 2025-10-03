TPVL》台灣排球迎來職業化里程碑 HVL冠軍教練怎麼看？

豐原高商教練葉忠桂。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）今年誕生，對於台灣排球運動迎來職業化里程碑後會如何影響基層發展，高中排球聯賽（HVL）強權豐原高商教練葉忠桂樂見其成，「對大環境而言一定是好事。」

台灣職排聯盟元年以4隊規模開打，包括台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊及台鋼天鷹，上月27日在天母體育館由伊斯特對決連莊正式揭開序幕。

對於職排成立對基層學校的影響，葉忠桂表示，學校在訓練上不會有太大改變，但球員可能會因此萌生成為職業球員的夢想，「畢竟職排曝光度更多，其實早晚要成立，先求有再求好，相信過一段時間會更好，對大環境是好事。」

葉忠桂認為，基層球員一定會是職排很重要的人才庫，但比賽精彩度需要各方一起努力，「有職業聯盟的話，在基層也會吸引更多人，但這個需要時間應證，可能要再過個幾年才看得到趨勢。」

台灣繼職棒、職籃後也迎來職排，葉忠桂表示，基層排球整體實力相較十年前確實有提升，長期而言也可能讓高中端出現更多強權，但同時點出現今困境，表示排球常常必須與籃球競爭潛力好手，「打籃球的人口還是比較廣，身高比較高的球員很容易改打籃球。」

豐原高商今年要在HVL力拚3連霸，高三隊長莊子霆表示，希望帶領團隊一步一步朝衛冕邁進，坦言難免有壓力，「但順其自然，走一步是一步。」

豐原高商隊長莊子霆。（記者盧養宣攝）

