網球》季末傷病頻傳！喬科維奇呼籲球員團結調整賽程

喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年職業網壇賽季進入尾聲，各國球星再度傷病頻傳，對此喬科維奇（Novak Djokovic）表示，關於重新安排網球賽程的討論至少已經持續15年之久，但顯然大家「仍然不夠團結」。

本週西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）退出上海大師賽，至於北京的中國公開賽也有許多球員受傷掛免戰牌，包括艾卡拉茲、美國高芙（Coco Gauff）、波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）等大滿貫冠軍近來都批評網球賽程過於密集，正在上海參戰的喬科維奇回應，狀況非常複雜，類似抱怨也長達多年，但都無濟於事，「早在15年前我就說過，我們需要團結起來，重新安排賽程。」坐擁大滿貫24冠的38歲老將說：「這是個人運動，最終你仍然可以做出選擇，有些人只是不想讓我們的運動變得更好，尤其涉及到球員福利時。」

喬科維奇直言，當今球員們「仍然不夠團結」，或者說沒投入足夠時間和精力去努力實現改變，「這尤其需要頂尖球員坐下來，捲起袖子，真正合作成為團隊。」身為「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，喬科維奇精簡參賽以保持健康和競爭力，並自9月6日美國公開賽4強不敵最後奪冠的艾卡拉茲以來，首度重返賽場，他在ATP千分等級上海站排第4種子，首輪免戰直接晉級，今次輪迎戰克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）。

