MLB季後賽》終結守護者史上最驚奇逆襲之旅！老虎6局關鍵轟闖分區賽

老虎闖進美聯分區系列賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡G3生死戰，老虎6局上打下關鍵超前分，終場6：3獲勝淘汰守護者，成功報去年一箭之仇，挺進分區系列賽。

老虎與守護者在去年美聯分區系列賽就曾碰頭，但最終老虎2：3不敵守護者遭淘汰。今年老虎7月多時一度領先守護者有15.5場勝差，未料卻遭守護者隊上演「史上最驚奇逆轉秀」，跌落美聯中區龍頭。雙方進入外卡戰再度碰頭，前2戰雙方各取1勝，今天回到守護者主場決一死戰。

3局上老虎靠著卡本特（Kerry Carpenter）二壘安打先馳得點，4局下守護者當家巨星拉米瑞茲（José Ramírez）適時安打追平比分。雙方鏖戰至6局上，老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）在2出局時逮中守護者左投坎提歐（Joey Cantillo）的失投變速球，夯出中外野超前陽春砲，幫助老虎取得2：1領先。

7局上老虎又是一陣猛攻，單局狂敲5支安打再進帳4分，儘管守護者8局下一度展現大好氣勢，攻佔二三壘後靠著失誤追回2分，但9局下在老虎終結者維斯特（Will Vest）把關下，無緣扳平戰局，外卡關鍵生死戰由老虎拿下，闖進分區系列賽，將面對美聯第2種子的水手。

守護者遭淘汰。（美聯社）

