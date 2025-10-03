MLB季後賽》日本強投達比修有僅21球退場！小熊淘汰教士晉級分區賽

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡G3，小熊在自家主場迎戰教士，前7局打完取得3：0領先，儘管教士9局上開轟追回1分，但仍為時已晚，終場小熊3：1淘汰教士，時隔8年再度闖進國聯分區系列賽，將強碰國聯頭號種子釀酒人。

教士今天推出日本資深強投達比修有先發，他開賽就被敲出安打但仍順利度過該半局，然而進入第2局投球，達比修有連續被敲2安攻占二三壘，接著失控砸到凱利（Carson Kelly）形成滿壘，並被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲安失分，教士當機立斷換投，此時還是滿壘危機。

請繼續往下閱讀...

達比修有今天投21球、被敲4安飆1K就提前退場，臨時接替登板的艾斯查德（Jeremiah Estrada）又投出保送，讓達比修先發1局失2分。所幸接下來艾斯查德製造滾地球形成雙殺，未讓傷害繼續擴大。

小熊取得2：0領先後與教士開啟投手戰，先發投手泰昂（Jameson Taillon）4局無失分後交給牛棚，而小熊在7局下靠著布許（Michael Busch）生涯季後賽首轟再下一城。

9局上教士最後反攻，梅里爾（Jackson Merrill）夯出陽春砲替球隊打破鴨蛋，接著小熊後援凱勒（Brad Keller）1出局後連續2次觸身球，小熊這時也趕緊換上前美聯中繼王基特里奇（Andrew Kittredge），他先製造滾地球抓下第2個出局數，命懸一線的教士在2出局二三壘有人下，費爾明（Freddy Fermin）敲出中外野飛球出局，小熊驚險收勝，挺進國聯分區系列賽。

布許。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法