自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「台灣金孫」古林睿煬重返牛棚練投！火腿投教透露最新狀況

2025/10/03 07:49

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣金孫」古林睿煬日前因傷遭下放二軍，今天傳來好消息，日媒報導古林已重返牛棚練投，火腿投手教練也透露他的最新情況。

古林睿煬在今年4月23日進入火腿一軍先發輪值，卻在6月初因左側內腹斜肌受傷，休養3個月，直到9月18日才重返一軍。回歸後的表現也不佳，9月23日對樂天一戰後援2局失2分，25日他並未隨隊出征，而是留在火腿主場進行先發的調整，並在28日遭下放，原定30日的先發場次也取消。

投手教練加藤武治先前受訪時透露，古林睿煬被下放是身體的問題，主要是上半身的部分，狀況還沒有完全調整好。今根據《日刊體育》報導，古林已經在火腿主場訓練中進入牛棚練投，在一旁觀察的加藤武治表示，古林的傷勢比想像中還要輕微，也有望趕上季後賽。

本季是古林睿煬生涯在日本職棒的第一年，共7場登板拿下2勝2敗，防禦率3.62，32.1局投球送出34K，有9次四壞保送，被打4發全壘打。5月11日對上樂天金鷲僅用98球完投9局無失分投出7K上演「麥達克斯」完投完封勝，是本季代表作。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中