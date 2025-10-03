日職》「台灣金孫」古林睿煬重返牛棚練投！火腿投教透露最新狀況

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣金孫」古林睿煬日前因傷遭下放二軍，今天傳來好消息，日媒報導古林已重返牛棚練投，火腿投手教練也透露他的最新情況。

古林睿煬在今年4月23日進入火腿一軍先發輪值，卻在6月初因左側內腹斜肌受傷，休養3個月，直到9月18日才重返一軍。回歸後的表現也不佳，9月23日對樂天一戰後援2局失2分，25日他並未隨隊出征，而是留在火腿主場進行先發的調整，並在28日遭下放，原定30日的先發場次也取消。

投手教練加藤武治先前受訪時透露，古林睿煬被下放是身體的問題，主要是上半身的部分，狀況還沒有完全調整好。今根據《日刊體育》報導，古林已經在火腿主場訓練中進入牛棚練投，在一旁觀察的加藤武治表示，古林的傷勢比想像中還要輕微，也有望趕上季後賽。

本季是古林睿煬生涯在日本職棒的第一年，共7場登板拿下2勝2敗，防禦率3.62，32.1局投球送出34K，有9次四壞保送，被打4發全壘打。5月11日對上樂天金鷲僅用98球完投9局無失分投出7K上演「麥達克斯」完投完封勝，是本季代表作。

