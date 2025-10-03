MLB季後賽》大谷翔平帥氣登機前往費城！日媒曝住宅戒備全面升級

大谷翔平登機前往費城。（取自道奇官方IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天在外卡賽直落二淘汰紅人，連續13年闖進國聯分區系列賽，今天全隊搭機將前往費城對決費城人，日本巨星大谷翔平將帽子反戴、脖子掛著耳機帥氣登機，日媒也透露道奇遠征期間，大谷的住宅戒備將全面升級。

道奇官方Instagram今天發布啟程前往費城的照片，全隊清一色黑色系穿搭，預計扛下G1先發重任的大谷翔平，與佐佐木朗希都將黑色棒球帽反戴，山本由伸則是提著藍色旅行袋現身；另外，MVP老大哥貝茲（Mookie Betts）更背著吉他，充滿自信地準備遠征。

隨著大谷將前往費城，日媒《NEWSポストセブン》也報導，大谷位於洛杉磯的住宅也提高警戒，進行高規格防護，不僅有保全公司提供24小時監控，同時增加警衛人數，甚至還有警車定期巡邏，也和當地警方保持密切合作。

道奇將於台灣時間5日出戰費城人，大谷預計擔任先發投手。本季大谷先發14場，累積1勝1敗，防禦率為2.87，主投47局飆出62次三振、被打擊率為0.227、WHIP為1.04、K/9值高達11.87。

