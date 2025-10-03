MLB季後賽》大谷翔平領銜道奇強力左打群！美媒曝費城人「秘密武器」

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／台北報導〕衛冕軍道奇闖進國聯分區系列賽，將在台灣時間5日早上6點與費城人展開G1對決，權威美媒《The Athletic》撰文分析兩隊在系列賽的關鍵對決。

《The Athletic》指出，道奇本季一共投出1707顆指叉球，為全大聯盟第3多，其中預計在G1先發的大谷翔平，還有山本由伸、佐佐木朗希3名日投，都極度倚賴指叉球（不過今年大谷指叉球使用率僅4.6%，為生涯新低），特別是佐佐木朗希；然而費城人本季面對指叉球的加權上壘率（wOBA）為0.287，位居全大聯盟第6。

此外，兩隊都非常善於打左投手的快速球。費城人今年面對左投速球長打率高達0.486位居大聯盟第2，道奇則以0.469緊追在後。兩隊同時都有大量強力左打，而費城人先發輪值就有桑契斯（Cristopher Sánchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez ）與盧薩多（Jesús Luzardo）3名左投；道奇左投則集中在牛棚，兩隊是否能減少速球的失投，將是一大看點。

《The Athletic》還特別聚焦費城人後援左投史壯姆（Matt Strahm），過去2年例行賽，他面對道奇投7場，23名打者中僅讓4人上壘，其中大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）與馬恩西（Max Muncy）等3名左打合計7打數僅1支一壘安打。儘管史壯姆近2年壓制右打能力較佳，但費城人仍可能在比賽後段盡量派他對決大谷和佛里曼。

