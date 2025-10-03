自由電子報
MLB季後賽》泰昂生死戰封鎖教士打線 美媒大讚：小熊晉級關鍵

2025/10/03 10:14

泰昂今天4局無失分，是小熊晉級的一大關鍵。（法新社）泰昂今天4局無失分，是小熊晉級的一大關鍵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天與教士進行外卡生死第3戰，此戰小熊派出老將泰昂（Jameson Taillon）先發，最終他完成4局投球無失分，完全封鎖教士打線，被芝加哥當地媒體視為小熊晉級關鍵。

泰昂在決戰G3先發，主投4局送出4次三振，沒有保送僅被擊出2支零星安打，4局上被梅里爾（Jackson Merrill）擊出二壘安打，是4局投球中唯一一次讓教士攻上得點圈，但最終也順利化解危機。

完成4局任務後，小熊開啟投手車輪戰，9局上基特里奇（Andrew Kittredge）扛住二、三壘有人危機，最終小熊以3比1贏球，時隔8年再度闖進國聯分區系列賽。

賽後泰昂受訪表示，經過漫長賽季後，季後賽壓制力可能會減弱，他很清楚自己的優勢在於把球丟進好球帶的控球，比賽中就是把球投進想要的位子，堅持著自己的比賽計畫。

實際上泰昂今天也確實照著比賽計畫走，總計他面對的14位打者中，有13個打席都是好球走在前面，這讓芝加哥當地媒體《Marquee Sports Network》大讚，稱泰昂是本季小熊的關鍵人物，表現甚至超出了預期。

