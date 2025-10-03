MLB》教士遭淘汰！39歲達比修有嘆真的累了 主帥不怪他21球就退場

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在國聯外卡G3以1：3不敵小熊遭淘汰，39歲日本強投達比修有先發1局用21球就退場，賽後他坦言感到相當懊悔，也透露自己今年投到現在已經身心俱疲。

達比修有開賽僅被敲1支一壘安打，但2局下連續被敲2安攻占二三壘，接著失控砸到凱利（Carson Kelly）形成滿壘，並被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲安失分，教士當機立斷換投，接替登板的艾斯查德（Jeremiah Estrada）滿壘又投出保送。達比修有今天帳面投1局用21球，被敲4安失2分。

請繼續往下閱讀...

達比修有賽後坦言，現在心情感到相當懊悔，教士是支很棒的球隊，在這裡畫下句點感到很難受，自己開賽時的投球感覺還不錯，但第2局進壘點偏甜就被打者狙擊，同時也投出觸身球，讓對手攻勢得以串聯。

達比修有生涯第13個大聯盟球季畫下句點，本季飽受手肘傷勢所苦的他表示，這樣的結局說不上遺憾，因為自己從傷癒歸隊後已經全力以赴。不過他也直言真的很累，「不只是手肘，在隨時調整的同時，投出每一球都在面對身體的各種不適，精神上也很消耗。」至於明年展望，達比修有表示想先好好休息，之後再做打算。

教士總教練席爾特（Mike Shildt）賽後談到換投時機點，「達比修開局投得很棒，但第2局的安打加上觸身球，我們判斷他的狀況不是最佳。」他也肯定達比修有本季的貢獻，「今年休季到春訓，他在重返先發這方面遇到不少困境，狀態也非百分之百。不過我想給他和醫療團隊嘉許，能在如此關鍵的比賽回歸先發，真的很不容易。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法