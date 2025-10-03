MLB季後賽》棒打兒時偶像達比修有助小熊晉級！鈴木誠也賽後很感慨

鈴木誠也。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在國聯外卡G3擊敗教士，挺進分區系列賽。小熊日本強打鈴木誠也維持火燙手感，系列賽連續3場都有長打演出，今天更是對兒時偶像、日本大學長達比修有敲出二壘安打，也讓他賽後感慨萬千。

此役2局下，達比修有開局先被塔克（Kyle Tucker）敲安，接著鈴木誠也逮中達比修有的內角卡特球，敲出左外野強勁二壘安打，接著達比修有控球失穩投出觸身球，又遭阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲安掉分，僅投21球就提前退場。

請繼續往下閱讀...

達比修有此役僅投1局被敲4支安打失2分，賽後談到對決鈴木誠也的打席，達比修有表示，鈴木誠也非常擅長打內角球，即便是二縫線也必須放在更內角的位置，那球對他來說是非常理想的進攻球路。

小熊最終打敗教士晉級分區賽，鈴木誠也賽後也和今永昇太等隊友喜淋香檳裕慶祝。談到與達比修有之間的對決，鈴木誠也坦言，達比修控球很棒，如果被逼到球數落後，情況會很難應付，「所以只要有進好球帶的球，我就要積極出棒。那球剛好是少數位置比較甜的球，很幸運能敲出二壘安打。」

能在大聯盟季後賽舞台與兒時偶像正面對決，鈴木誠也感慨表示：「他是我從小就景仰的偉大前輩，能在這種世界級的比賽中對決，簡直就像做夢。能在季後賽再度碰頭，對我來說真的很特別，永生難忘。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法