自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》棒打兒時偶像達比修有助小熊晉級！鈴木誠也賽後很感慨

2025/10/03 12:50

鈴木誠也。（法新社）鈴木誠也。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在國聯外卡G3擊敗教士，挺進分區系列賽。小熊日本強打鈴木誠也維持火燙手感，系列賽連續3場都有長打演出，今天更是對兒時偶像、日本大學長達比修有敲出二壘安打，也讓他賽後感慨萬千。

此役2局下，達比修有開局先被塔克（Kyle Tucker）敲安，接著鈴木誠也逮中達比修有的內角卡特球，敲出左外野強勁二壘安打，接著達比修有控球失穩投出觸身球，又遭阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲安掉分，僅投21球就提前退場。

達比修有此役僅投1局被敲4支安打失2分，賽後談到對決鈴木誠也的打席，達比修有表示，鈴木誠也非常擅長打內角球，即便是二縫線也必須放在更內角的位置，那球對他來說是非常理想的進攻球路。

小熊最終打敗教士晉級分區賽，鈴木誠也賽後也和今永昇太等隊友喜淋香檳裕慶祝。談到與達比修有之間的對決，鈴木誠也坦言，達比修控球很棒，如果被逼到球數落後，情況會很難應付，「所以只要有進好球帶的球，我就要積極出棒。那球剛好是少數位置比較甜的球，很幸運能敲出二壘安打。」

能在大聯盟季後賽舞台與兒時偶像正面對決，鈴木誠也感慨表示：「他是我從小就景仰的偉大前輩，能在這種世界級的比賽中對決，簡直就像做夢。能在季後賽再度碰頭，對我來說真的很特別，永生難忘。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中