MLB季後賽》火球新星8局狂飆12K創首見壯舉！洋基完封紅襪闖分區賽

2025/10/03 10:41

施利特勒。（法新社）施利特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與世仇紅襪在美聯外卡G3決一死戰，條紋軍24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）一夫當關，先發8局狂飆12次三振無失分，幫助洋基4：0完封紅襪，晉級分區系列賽。

施利特勒開賽就狂催6顆超過100英哩的火球，締造洋基隊史季後賽先發投手單場新猷，他投完5局就狂飆8K，成為史上第一位在季後賽生死戰投出8次三振的新秀。最終施利特勒投8局燃燒107球，僅被敲5安無失分，最快球速100.8英哩寫生涯新高，狂飆12K寫下洋基隊史季後賽初登板最多K紀錄。

紅襪今天也派出菜鳥左投厄利（Connelly Early）先發，他在前3局沒有失分，然而4局下遭到洋基敲出4支安打一舉擊潰，最終投3.2局被敲6安，失掉4分有3分責失，送出6次三振與1次保送。

洋基只在4局下攻下4分足矣，8局下紅襪火球終結者查普曼（Aroldis Chapman）提前打卡上班，投1局被敲1安飆3K，可惜9局下最後反攻遭到洋基終結者貝納（David Bednar）壓制，最終洋基成功在「基襪大戰」中勝出，美聯分區系列賽將前進多倫多對決頭號種子藍鳥。

