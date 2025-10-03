自由電子報
MLB季後賽》驚奇之旅未能延續 守護者主帥吐心聲

2025/10/03 10:48

守護者外卡遭老虎淘汰，未能延續季末驚奇之旅。（美聯社）守護者外卡遭老虎淘汰，未能延續季末驚奇之旅。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者季末上演大驚奇，9月初落後11場的情況下開始追擊，最終奪得美聯中區冠軍，不過這個驚奇之旅沒能在季後賽延續，今天外卡生死戰3比6不敵老虎，賽季正式畫下句點，賽後總教練瓦格特（Stephen Vogt）也講出心聲，表示輸球沒有藉口。

守護者總教練瓦格特賽後受訪，表示他對於球隊完成的成就感到驕傲，但這些還不夠，他們想要完成更多成就，每年都是為了贏下世界大賽而拚命，輸球沒有藉口。

守護者9月寫下20勝7敗的戰績，全年88勝74敗一口氣逆轉登上美聯中區龍頭，並在外卡取得主場優勢，不過貧打問題沒能解決，今年創下隊史團隊最低打擊率.226，外卡系列賽更是下滑至.178。

賽後守護者明星外野關（Steven Kwan）表示，他會記得這個賽季的美好時刻，但也不會忘記今天輸球的感覺，因為不想要再經歷一次。當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）則說，雖然難受但相信球隊可以變得更強，「經歷這些後你會感覺很差，但你必須把頭抬起來，努力為下個賽季奮鬥。」

