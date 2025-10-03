全國運動會將登場 竹縣代表隊今天授旗成軍（影音）

全國運動會本月中將在雲林縣登場，新竹縣代表隊今天授旗成軍。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025全國運動會即將從10月18日起到23日在雲林縣舉行，新竹縣代表隊今天早上由縣長楊文科親自授旗、頒贈加菜金後正式成軍，總共有322名選手和隊職員一起，要參與22項的賽事，楊文科說，縣府已經準備好了422萬多，要用實際的「金援」給新竹縣代表隊所有人加油。

楊文科說，新竹縣的運動風氣很盛，參加的全國性賽事也不斷有好成績表現，回顧過去2年前的全國運動會比賽成績，新竹縣拿到了5金3銀6銅，而今年全國中等學校運動會，卻總共抱回了14金9銀17銅的佳績，成績不斷刷新有進步，就是以全縣人口數來看，新竹縣的表現也真的很不錯。

不過他仍期許代表隊選手們能持續成長替家鄉擦亮招牌，用不屈不撓的精神，為這次的全國運動會爭取最好的成績，畢竟縣府已經準備了422萬多的經費，給予力挺。

新竹縣長楊文科（第1排中）強調縣府已經準備好422萬多元，給新竹縣代表隊在今年的全國運動會上加油打氣。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（左）今天早上授旗給2025全國運動會的新竹縣代表隊，鼓勵他們不屈不撓為家鄉爭光。（記者黃美珠攝）

