體育 棒球 MLB

MLB季後賽》9局好球帶誤判讓教士無緣晉級！苦主：好險明年有ABS

2025/10/03 12:27

柏格茲。（美聯社）柏格茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在國聯外卡G3不敵小熊慘遭淘汰，9局上教士一度展現反攻氣勢，然而主審一次好球帶誤判成為比賽關鍵轉捩點，身為苦主的教士球星柏格茲（Xander Bogaerts）賽後也感嘆，「這糟透了...」

教士9局上0：3落後，不過首名打者梅里爾（Jackson Merrill）夯出陽春砲替球隊打破鴨蛋，接著輪到柏格茲上場打擊，然而在滿球數下，小熊後援凱勒（Brad Keller）投出外角低壞球，眼看柏格茲就要保送上壘，主審瑞伯恩（D.J. Reyburn）卻將他拉弓三振。

這個關鍵誤判讓柏格茲當下怒摔球棒，直接轉身向主審抗議，教士總教練席爾特（Mike Shildt）更氣得直接從休息室衝進場內找主審理論。1出局後教士連續獲得2次觸身球保送，可惜最終仍功虧一簣，遭到小熊淘汰，黯然結束今年球季。

情緒起伏一向不大的柏格茲，賽後回顧那顆離譜誤判的好球，也只能感嘆：「時光無法倒流，現在談論這些也無法改變什麼，但這真的糟透了，感謝老天明年要引進ABS（電子好球帶）了，因為這真的太糟糕了。」

9局開轟的梅里爾意識到，休季會有許多現在的隊友離隊，這樣的現實也讓他坦言：「我們是一家人，這真的太糟了，等於是在拆散一個大家庭。有些人會留下來，有些人不會再回來了，但我真的好愛大家。」

