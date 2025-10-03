自由電子報
TPBL》雲豹簽下173公分徐宏瑋 穿6號幸運球衣向高錦瑋學習

2025/10/03 13:16

徐宏瑋。（雲豹提供）徐宏瑋。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台啤永豐雲豹今宣布，已與本季選秀會探花徐宏瑋簽約並正式加盟，盼能為新賽季增添後場戰力。

營運長顏行書說：「我們會選進徐宏瑋的原因，就是看中他的持球能力、防守壓迫性，以及不懼怕任何對手特質，正式簽下他就代表我們後場深度更加完整，他預計在新人年就扮演重要替補角色，期待宏瑋未來能在場上打出一片天！」

現年22歲的徐宏瑋，身高173公分、體重77公斤，從HBL時期就嶄露鋒芒，高三賽季幫助泰山高中奪下總冠軍，個人榮膺總冠軍賽MVP殊榮，大學階段效力健行科大，四年間助隊拿下3次UBA亞軍與1次季軍，大四賽季繳出場均11.1分、2.7助攻、2.6籃板、1.3抄截，三分球命中率達38.9%的優異表現，被外界視為本屆最具即戰力的後場新秀之一。

選秀前徐宏瑋曾隨隊測試並前往福建參與同心盃邀請賽，期間展現肯拚肯搶剽悍球風，顏行書認為，徐宏瑋能在高壓防守下冷靜處理球，同時給對手後場很大的壓力，他說：「本季我們的後場人手比上賽季更充足，包括高錦瑋、曹薰襄與徐宏瑋，若下半季能再迎來呂濟而回歸，我們在聯盟當中的競爭力將更上層樓！」

顏行書補充，徐宏瑋在防守心理素質上可多向日本後衛看齊，在球隊中小高就是最佳學習對象，但更重要是，他要走出屬於自己的道路，尤其進入職籃後，進攻端絕不可或缺，希望他能在防守積極貢獻同時也持續打磨進攻技巧，只要把握每一次的上場機會，相信他的未來一定值得期待。

即將迎接新秀賽季，雲豹「忙內」徐宏瑋難掩興奮之情，他表示，能成為雲豹的一員，心情很激動也很期待，同時更感覺到肩上多了一份責任，至於為何選擇「6號」作為背號？他笑說：「其實沒有特別原因，從高中二年級到大學我一直穿著6號球衣，它就是我的幸運號碼！」

談到新人年的目標，徐宏瑋表示，總教練羅德爾在細節上要求嚴謹，尤其重視防守，我會準備好自己，上場盡力完成教練團交付的任務，更會把握機會向同為後衛的小高、曹薰襄等學長討教，一邊觀察一邊調整，吸收他們的優點，然後努力找到自己的定位。

