MLB季後賽》本季砸鍋10次的22億史考特續扛守護神？道奇主帥說分明

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季以4年7400萬美元（約新台幣22億）簽下明星終結者史考特（Tanner Scott），然而他今年表現不佳，屢屢在比賽後段放火讓道奇葬送勝利。近期總教練羅伯斯（Dave Roberts）在節目上受訪，也透露史考特在季後賽的定位。

史考特本季表現起伏不定，出賽61場，成績1勝4敗、防禦率4.74，有23次救援成功，但也吞下10次救援失敗。羅伯斯先前指出，一定會把史考特帶進季後賽名單，「季後賽不看過去的成績，接下來的4週，關鍵在於身心靈如何準備，史考特絕對會是其中的一員。」

道奇在國聯外卡系列賽直落二淘汰紅人，史考特確實有被帶進外卡賽名單，不過2戰都沒有登板，道奇上一戰推出佐佐木朗希關門，他也不負眾望繳出亮眼表現，儼然成為道奇新一代守護神。

羅伯斯近期在日媒《ABEMA》的節目中，接受前大聯盟投手五十嵐亮太的線上訪問，被問及史考特與費西亞（Alex Vesia）目前看來仍是第9局的人選，羅伯斯直言：「史考特的狀態正在逐漸改善，但現在我不會把終結者一職交給他。」

羅伯斯進一步解釋：「我會持續讓他能在累積信心的局面讓他上場，但現階段，我暫時不會讓他擔任終結者。」

道奇將於台灣時間5日出戰費城人，日本二刀流巨星大谷翔平預計擔任G1先發投手。

