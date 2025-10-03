MLB季後賽》以為全壘打沒跑被酸爆 史坦頓認錯：小朋友不要學

史坦頓以為擊出全壘打沒全力跑，賽後認錯並笑說「小朋友不要學」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基、紅襪今天進行外卡殊死戰，洋基在4局下一口氣打回4分，終場4比0贏球晉級，不過此戰開局差點出現「拐氣」一幕，洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）以為擊出全壘打沒有跑被球迷酸爆，賽後他受訪時大笑，要小朋友不要學。

史坦頓2局下咬中紅襪菜鳥左投厄利（Connelly Early）的變化球，把球掃到中左外野方向，一開始史坦頓以為「出去了」沒有全力衝刺，最後球打在全壘打牆上，而史坦頓看不是全壘打後，才賣力衝上二壘。

史坦頓這球被社群《Talkin’ Yanks》分享，不少球迷酸說這是他看過「跑最快的史坦頓」。

賽後慶祝時史坦頓談到這球，他說當打到球後，唯一的問題就是球會不會過牆，還好隊友以及先發菜鳥施利特勒（Cam Schlittler）表現夠優異，才沒有讓這球「拐氣」，史坦頓還笑說，小朋友不要學他不全力跑壘，但如果是對手的話，拜託不要跑。

史坦頓最後坦承錯誤，表示這是一個很糟糕的跑壘，承諾以後不會再發生了。

在 Instagram 查看這則貼文 Talkin Yanks（@talkinyanks）分享的貼文





