自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》以為全壘打沒跑被酸爆 史坦頓認錯：小朋友不要學

2025/10/03 13:55

史坦頓以為擊出全壘打沒全力跑，賽後認錯並笑說「小朋友不要學」。（法新社）史坦頓以為擊出全壘打沒全力跑，賽後認錯並笑說「小朋友不要學」。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基、紅襪今天進行外卡殊死戰，洋基在4局下一口氣打回4分，終場4比0贏球晉級，不過此戰開局差點出現「拐氣」一幕，洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）以為擊出全壘打沒有跑被球迷酸爆，賽後他受訪時大笑，要小朋友不要學。

史坦頓2局下咬中紅襪菜鳥左投厄利（Connelly Early）的變化球，把球掃到中左外野方向，一開始史坦頓以為「出去了」沒有全力衝刺，最後球打在全壘打牆上，而史坦頓看不是全壘打後，才賣力衝上二壘。

史坦頓這球被社群《Talkin’ Yanks》分享，不少球迷酸說這是他看過「跑最快的史坦頓」。

賽後慶祝時史坦頓談到這球，他說當打到球後，唯一的問題就是球會不會過牆，還好隊友以及先發菜鳥施利特勒（Cam Schlittler）表現夠優異，才沒有讓這球「拐氣」，史坦頓還笑說，小朋友不要學他不全力跑壘，但如果是對手的話，拜託不要跑。

史坦頓最後坦承錯誤，表示這是一個很糟糕的跑壘，承諾以後不會再發生了。

在 Instagram 查看這則貼文

Talkin Yanks（@talkinyanks）分享的貼文


免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中