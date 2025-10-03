人物側寫》台灣籃壇的超級野獸 「球給志傑」就對了

林志傑。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕林志傑是PLG主打的人氣球星，更是台灣男籃黃金世代的標誌人物，而他靠的是堅持與自律，才能一路奮戰至43歲，只是飛天遁地的「野獸」在歷經傷勢和時間的洪流，在場上的故事也即將來到最終章。

林志傑在場上的侵略性十足，剽悍又華麗的球風，如同場上的一頭野獸，而「球給志傑」更是台灣籃壇最經典的名言，因為他在關鍵時刻總能扮演殺手，也充分代表教練對他的信任，林志傑在球隊總扮演舉足輕重的角色，不僅是國際賽，他自2003年挑戰SBL超級籃球聯賽幫助台啤兩度奪冠，後來轉戰CBA中國男子籃球職業聯賽，並在2019年返台加盟PLG富邦勇士，率隊締造3連霸。

當青春歲月不再，外界都好奇林志傑如何在場上保持競爭力，而他堅持達到每天為自己設定的訓練目標，休季期間的自主性重量、心肺訓練，搭配球場基本動作練習，從不馬虎，加上飲食控制並搭配保健食品補充，讓身旁的教練、隊友都看出他身為職業球員應有的態度和高度自律。

即使到了一定年紀，林志傑認為休息過久反而會讓身體更不想動、思想更放鬆，他也坦言自己有時訓練會有「變態」的心理，沒達到一定的量甚至會感到不自在，這份堅持也造就他成為籃壇無堅不摧的存在。

林志傑不僅是球員敬仰的標竿，更是球迷崇拜的超級球星，上季完成PLG人氣王空前5連霸，而他也曾說過，現在表現已不比巔峰，選擇繼續打球，就得對自己負起責任，但不能堅持下去就乾脆退役，如今，隨著上季季後賽弄傷左手腕動刀，奔馳許久的43歲「野獸」也決定停下腳步，新賽季將是職業生涯的最後篇章，富邦勇士也將安排4月11至12日在台北小巨蛋為他舉行引退戰，完美謝幕。

