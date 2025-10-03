自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇勇闖北京女雙4強！對決奧運金牌義國雙妮

2025/10/03 14:44

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（法新社資料照）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（法新社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國網球公開賽女雙第3輪，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）穩健出擊，6：4、6：3再挫斯洛伐克米哈里可娃（Tereza Mihalikova）／英國尼科爾絲（Olivia Nicholls），第4種子「台拉聯軍」3連勝晉級4強 。

今年已合力打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，重新合拍臨場默契漸入佳境，今日面對已經對戰3連勝的米哈里可娃／ 尼科爾絲，她們克服開賽0：2落後，第5、9局兩度回破壓制，後來居上先馳得盤。次盤小薇與「O妹」乘勝追擊，盤中3：3拉鋸時接連雙破，一口氣橫掃3局直落二關門，總計僅花75分鐘。

這項男女共站、WTA千分等級職業大賽已在北京進入尾聲，謝淑薇／奧絲塔朋科週六4強對手則為義大利第2種子衛冕者保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），兩人去年巴黎奧運女雙鍍金、今年法國公開賽攜手封后，默契與經驗俱佳，將是「台拉聯軍」進軍決賽的勁敵。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中