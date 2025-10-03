網球》謝淑薇勇闖北京女雙4強！對決奧運金牌義國雙妮

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）。（法新社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國網球公開賽女雙第3輪，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）穩健出擊，6：4、6：3再挫斯洛伐克米哈里可娃（Tereza Mihalikova）／英國尼科爾絲（Olivia Nicholls），第4種子「台拉聯軍」3連勝晉級4強 。

今年已合力打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，重新合拍臨場默契漸入佳境，今日面對已經對戰3連勝的米哈里可娃／ 尼科爾絲，她們克服開賽0：2落後，第5、9局兩度回破壓制，後來居上先馳得盤。次盤小薇與「O妹」乘勝追擊，盤中3：3拉鋸時接連雙破，一口氣橫掃3局直落二關門，總計僅花75分鐘。

這項男女共站、WTA千分等級職業大賽已在北京進入尾聲，謝淑薇／奧絲塔朋科週六4強對手則為義大利第2種子衛冕者保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），兩人去年巴黎奧運女雙鍍金、今年法國公開賽攜手封后，默契與經驗俱佳，將是「台拉聯軍」進軍決賽的勁敵。

