全運會體操》抱病的「體操精靈」丁華恬摘全能金牌 送恩師最棒生日禮

丁華恬拿全運會女子競技體操全能金牌，剛好送給教練蔡恆政當生日禮物。（全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「體操精靈」丁華恬今天在114年雲林全國運動會女子競技體操個人全能，抱病完成三連后，賽後她靦腆將吉祥物獎座送給教練蔡恆政，作為生日禮物。

丁華恬到雲林後出現高燒症狀，未能幫助新北市於女子成隊衝擊更好名次，最後以銅牌作收。不過，丁華恬今天在全能決賽就努力展現最好的自己，跳馬11.666分、高低槓12.200分、平衡木13.200分跟地板12.233分，以總和49.299分摘金，銀牌為台北市賴品儒的47.565分，台北市楊可玟以46.865分獲得銅牌。

恰巧今天為教練蔡恆政的生日，丁華恬也把金牌榮耀送給教練當成禮物，她透露，「我每次全運會獎盃都會送給他，只是剛好今天又是教練生日。」

蔡恆政表示，丁華恬退燒後，就停止服藥，「還好不是流感，她撐完成首日比賽真的很厲害，停藥後，全能決賽狀況明顯好很多，加上新北市防護員幫忙，丁華恬身體復原不少，不然我們可能真的沒辦法比賽。」

蔡恆政指出，身經百戰的丁華恬前兩項跳馬、高低槓落後，但她就緊咬，第三項平衡木穩定發揮，就變成是對方的壓力，整體調整把握得很好。

丁華恬生涯首次在全運會贏得個人全能金牌才15歲，如今她即將23歲，依舊完成全運會三連后，更堅定要繼續拚下去，「至少要拚到2028洛杉磯奧運，但這段時間也會慢慢想說未來退下來要做什麼。」

丁華恬抱病奪全運會女子競技體操全能金牌。（全運會提供）

