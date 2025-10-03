自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會體操》抱病的「體操精靈」丁華恬摘全能金牌 送恩師最棒生日禮

2025/10/03 14:56

丁華恬拿全運會女子競技體操全能金牌，剛好送給教練蔡恆政當生日禮物。（全運會提供）丁華恬拿全運會女子競技體操全能金牌，剛好送給教練蔡恆政當生日禮物。（全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「體操精靈」丁華恬今天在114年雲林全國運動會女子競技體操個人全能，抱病完成三連后，賽後她靦腆將吉祥物獎座送給教練蔡恆政，作為生日禮物。

丁華恬到雲林後出現高燒症狀，未能幫助新北市於女子成隊衝擊更好名次，最後以銅牌作收。不過，丁華恬今天在全能決賽就努力展現最好的自己，跳馬11.666分、高低槓12.200分、平衡木13.200分跟地板12.233分，以總和49.299分摘金，銀牌為台北市賴品儒的47.565分，台北市楊可玟以46.865分獲得銅牌。

恰巧今天為教練蔡恆政的生日，丁華恬也把金牌榮耀送給教練當成禮物，她透露，「我每次全運會獎盃都會送給他，只是剛好今天又是教練生日。」

蔡恆政表示，丁華恬退燒後，就停止服藥，「還好不是流感，她撐完成首日比賽真的很厲害，停藥後，全能決賽狀況明顯好很多，加上新北市防護員幫忙，丁華恬身體復原不少，不然我們可能真的沒辦法比賽。」

蔡恆政指出，身經百戰的丁華恬前兩項跳馬、高低槓落後，但她就緊咬，第三項平衡木穩定發揮，就變成是對方的壓力，整體調整把握得很好。

丁華恬生涯首次在全運會贏得個人全能金牌才15歲，如今她即將23歲，依舊完成全運會三連后，更堅定要繼續拚下去，「至少要拚到2028洛杉磯奧運，但這段時間也會慢慢想說未來退下來要做什麼。」

丁華恬抱病奪全運會女子競技體操全能金牌。（全運會提供）丁華恬抱病奪全運會女子競技體操全能金牌。（全運會提供）

丁華恬抱病奪全運會女子競技體操全能金牌。（全運會提供）丁華恬抱病奪全運會女子競技體操全能金牌。（全運會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中