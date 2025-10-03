MLB季後賽》「他們越界了...」洋基新星施利特勒當沉默殺手回敬紅襪球迷

洋基火球新星施利特勒。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡賽關鍵第3戰生死戰，洋基火球新星施利特勒（Cam Schlittler）交出8局飆12次三振0失分優質好投，幫助洋基以4比0完封世仇紅襪隊，條紋軍挺進美聯分區賽，將碰上美東龍頭藍鳥。洋基隊官網報導，來自波士頓的施利特勒賽前遭到紅襪球迷惡意言論攻擊，讓他坦言，有些球迷的言論越界了。

施利特勒來自麻州沃波爾（Walpole），從小是紅襪球迷，他在2022年美職選秀會獲洋基第7輪第220順位選進，今年美國時間7月9日首度升上大聯盟，就站穩洋基先發輪值。施利特勒本季例行賽先發14場，交出4勝3敗、防禦率2.96的成績，共投73局賞84次三振。

施利特勒今天在季後賽生死戰役，交出8局飆12次三振，僅被敲5安無失分，四縫線速球最快飆到100.8英哩（約162.2公里），伸卡球最快也有100.7英哩（約162公里），幫助條紋軍拿到重要一勝晉級美聯分區賽。

「來自波士頓的人在比賽前說了很多話。」施利特勒說，「對我來說，就是做個沉默的殺手...我來自波士頓，我不喜歡他們今天說的一些話，我只是確保讓自己更專注。」

「我不想多談。」施利特勒婉拒透露更多細節，他強調這更多來自球迷而不是選手。施利特勒坦言，「我認為他們有點越界了，我是一名競爭者，我會上場讓他們閉嘴。你知道來自波士頓的球迷們是怎麼樣的，就是這樣子。我們回到家鄉就是很有侵略性，會想辦法讓別人生氣，但他們挑錯人了，也挑錯球隊。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）讚賞施利特勒，「我們今晚需要做到完美，因為他表現太完美了，那球威太出色了，全都在他的掌控之中，那太令人震撼了。」

