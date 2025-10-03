自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》李晧禎重磅回歸聯手南珉貞、李雅英 富邦勇士啦啦隊「韓籍三本柱」來了

2025/10/03 16:10

「釜山女神」李晧禎回歸勇士應援。（富邦勇士提供）「釜山女神」李晧禎回歸勇士應援。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士今天在開季記者會宣布啦啦隊Fubon Angels的23位成員，「釜山女神」李晧禎重磅回歸，加上李雅英、南珉貞，組成「韓籍三本柱」迎接2025-26年賽季。  

勇士宣布，PLG年度啦啦隊三連霸的Fubon Angels，本季全新制服以粉色作為服裝主色，並以天空藍點綴，搭配白色與銀色邊線，不對稱的肩帶設計增添時尚感，銀白色的亮片布料讓服裝在燈光下更加閃耀，胸前「Angels」的字樣使用粉紅色刺繡，強調團隊名稱與可愛風格。下身裙子為百褶拼接設計，半粉半藍，兼具活潑與動感。

本季Fubon Angels主視覺從煙火的綻放出發，直擊賽季開始的爆發力，以淺藍色鋪陳整體基調，純粹、冷靜，卻因絢爛光影的襯托而顯得更加炙熱。Fubon Angels 不只是舞台的亮點，更是推動氛圍的核心。Angels 們用動作、笑容與能量，把比賽的緊張感拉到最高點，把現場的熱度推到極限，煙火照亮夜空的瞬間，球迷們的心跳與球場節奏同步。無論是球員在場上的拼戰，還是在場邊應援的 Fubon Angels，都在告訴球迷，2025-26 PLG賽季即將點燃戰火。

為提升球迷觀賽體驗，勇士表示，本季主場特別規劃中場 Fubon Angels 表演橋段，將以更豐富的應援內容，炒熱全場氣氛。應援陣容方面，共有23位Fubon Angels將在勇士主場熱情應援，其中包含即將邁入第三年的南珉貞，及首度投入勇士應援行列的李雅英，加上重磅回歸的「釜山女神」李晧禎，都將來到主場應援，還有 Fubon Angels mini 也會不定時現身球場陪伴大家，而李晧禎也在今天記者會中驚喜亮相，掀起全場高潮。

Fubon Angels。（記者吳孟儒攝）Fubon Angels。（記者吳孟儒攝）

Fubon Angels。（記者吳孟儒攝）Fubon Angels。（記者吳孟儒攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中