PLG》李晧禎重磅回歸聯手南珉貞、李雅英 富邦勇士啦啦隊「韓籍三本柱」來了

「釜山女神」李晧禎回歸勇士應援。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士今天在開季記者會宣布啦啦隊Fubon Angels的23位成員，「釜山女神」李晧禎重磅回歸，加上李雅英、南珉貞，組成「韓籍三本柱」迎接2025-26年賽季。

勇士宣布，PLG年度啦啦隊三連霸的Fubon Angels，本季全新制服以粉色作為服裝主色，並以天空藍點綴，搭配白色與銀色邊線，不對稱的肩帶設計增添時尚感，銀白色的亮片布料讓服裝在燈光下更加閃耀，胸前「Angels」的字樣使用粉紅色刺繡，強調團隊名稱與可愛風格。下身裙子為百褶拼接設計，半粉半藍，兼具活潑與動感。

本季Fubon Angels主視覺從煙火的綻放出發，直擊賽季開始的爆發力，以淺藍色鋪陳整體基調，純粹、冷靜，卻因絢爛光影的襯托而顯得更加炙熱。Fubon Angels 不只是舞台的亮點，更是推動氛圍的核心。Angels 們用動作、笑容與能量，把比賽的緊張感拉到最高點，把現場的熱度推到極限，煙火照亮夜空的瞬間，球迷們的心跳與球場節奏同步。無論是球員在場上的拼戰，還是在場邊應援的 Fubon Angels，都在告訴球迷，2025-26 PLG賽季即將點燃戰火。

為提升球迷觀賽體驗，勇士表示，本季主場特別規劃中場 Fubon Angels 表演橋段，將以更豐富的應援內容，炒熱全場氣氛。應援陣容方面，共有23位Fubon Angels將在勇士主場熱情應援，其中包含即將邁入第三年的南珉貞，及首度投入勇士應援行列的李雅英，加上重磅回歸的「釜山女神」李晧禎，都將來到主場應援，還有 Fubon Angels mini 也會不定時現身球場陪伴大家，而李晧禎也在今天記者會中驚喜亮相，掀起全場高潮。

Fubon Angels。（記者吳孟儒攝）

