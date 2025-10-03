自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》遭世仇洋基淘汰！紅襪糟糕守備成敗因 讓教頭嘆氣

2025/10/03 18:01

紅襪遭到淘汰。（美聯社）紅襪遭到淘汰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡賽G3生死戰，紅襪今天全場發生2次守備失誤，其中一壘手N.洛爾（Nathaniel Lowe）的接球失誤，導致球隊多掉2分，紅襪最後以0比4遭到洋基完封，紅襪雖然先拿1勝、接著連輸2場，遭到世仇洋基淘汰出局。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）坦言，球隊沒有做好防守。

洋基今第4局展開攻勢，貝林傑（Cody Bellinger）敲中、右外野之間的飛球，紅襪中外野手瑞法拉（Ceddanne Rafaela）飛撲卻沒有接到球，右外野W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）趕緊撿球回傳內野，但貝林傑已經跑上二壘。接著洋基靠保送攻占一、二壘，條紋軍先用3安攻進2分，接著洋基捕手威爾斯（Austin Wells）敲一壘滾地球，N.洛爾發生守備失誤多掉2分，洋基單局攻進關鍵4分奠定勝基。

紅襪中外野手瑞法拉飛撲沒有接到球。（路透）紅襪中外野手瑞法拉飛撲沒有接到球。（路透）

對於4局下貝林傑的高飛球卻形成二壘安打，柯拉認為，W.阿布瑞尤的第一步起跑不夠好，「結果球剛好落在那。」；W.阿布瑞尤則說，「這是一個很艱難的守備，球在我們兩人之間，我們守得很深，所以我們無法追到球。」

「我以為可以攔到這顆短彈跳球，但我沒能做到。」發生失誤掉2分的N.洛爾受訪表示，「投入這麼多努力卻沒能完成這個守備，這很糟糕。」

紅襪團隊防守在今年例行賽共出現116次失誤，是全大聯盟30隊最糟。柯拉坦言，「我們沒有做好守備，高飛沖天砲的球掉下來，那是一支二壘安打，接著是保送，他們沒有把球打得很強勁，但他們仍找到洞，這發生非常快。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中