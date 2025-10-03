MLB季後賽》遭世仇洋基淘汰！紅襪糟糕守備成敗因 讓教頭嘆氣

紅襪遭到淘汰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡賽G3生死戰，紅襪今天全場發生2次守備失誤，其中一壘手N.洛爾（Nathaniel Lowe）的接球失誤，導致球隊多掉2分，紅襪最後以0比4遭到洋基完封，紅襪雖然先拿1勝、接著連輸2場，遭到世仇洋基淘汰出局。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）坦言，球隊沒有做好防守。

洋基今第4局展開攻勢，貝林傑（Cody Bellinger）敲中、右外野之間的飛球，紅襪中外野手瑞法拉（Ceddanne Rafaela）飛撲卻沒有接到球，右外野W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）趕緊撿球回傳內野，但貝林傑已經跑上二壘。接著洋基靠保送攻占一、二壘，條紋軍先用3安攻進2分，接著洋基捕手威爾斯（Austin Wells）敲一壘滾地球，N.洛爾發生守備失誤多掉2分，洋基單局攻進關鍵4分奠定勝基。

紅襪中外野手瑞法拉飛撲沒有接到球。（路透）

對於4局下貝林傑的高飛球卻形成二壘安打，柯拉認為，W.阿布瑞尤的第一步起跑不夠好，「結果球剛好落在那。」；W.阿布瑞尤則說，「這是一個很艱難的守備，球在我們兩人之間，我們守得很深，所以我們無法追到球。」

「我以為可以攔到這顆短彈跳球，但我沒能做到。」發生失誤掉2分的N.洛爾受訪表示，「投入這麼多努力卻沒能完成這個守備，這很糟糕。」

紅襪團隊防守在今年例行賽共出現116次失誤，是全大聯盟30隊最糟。柯拉坦言，「我們沒有做好守備，高飛沖天砲的球掉下來，那是一支二壘安打，接著是保送，他們沒有把球打得很強勁，但他們仍找到洞，這發生非常快。」

