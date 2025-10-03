自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》富邦勇士退休12號戰袍？ 林志傑：有這先例或許很不錯

2025/10/03 16:36

林志傑（記者吳孟儒攝）林志傑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新賽季確定迎來生涯最後一季的「野獸」林志傑，富邦勇士確定4月11至12日進行引退賽，被問到12號戰袍是否也會跟著一起退休，他笑說，有這個先例或許很不錯。

43歲的林志傑坦言，其實上季就有退休想法，只是在冠軍賽尾聲弄傷左手腕，現在還在復健階段，他說：「這次停蠻久的時間，壓力蠻大也蠻折騰，畢竟我這年紀，賽季結束後如果停太久，沒辦法訓練就難以保持狀態，現在剛回來訓練蠻辛苦的。」

林志傑表示，預計17日會再接受檢查，才能評估之後的回歸時間，目前他尚未加入團隊訓練，而他也提到，現在最大目標就是好好保養身體，專注每一場比賽，為球隊勝利做出貢獻，一起拿下冠軍。

從2003年加入SBL台啤就穿上12號戰袍，到CBA中國聯賽征戰10年後返台加入富邦勇士也都是同一背號，林志傑表示，當時會選擇12號是因為偶像鄭志龍，「能跟他一起穿這號碼很光榮，如果有這個機會讓12號球衣掛在主場也是先例，接下來會有其他人可能第二件在上面，我也期待會是誰。」

勇士領隊許晉哲也認為退休12號戰袍是不錯的想法，但一切還是會以球團規劃為主。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中