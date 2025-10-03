PLG》富邦勇士退休12號戰袍？ 林志傑：有這先例或許很不錯

林志傑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新賽季確定迎來生涯最後一季的「野獸」林志傑，富邦勇士確定4月11至12日進行引退賽，被問到12號戰袍是否也會跟著一起退休，他笑說，有這個先例或許很不錯。

43歲的林志傑坦言，其實上季就有退休想法，只是在冠軍賽尾聲弄傷左手腕，現在還在復健階段，他說：「這次停蠻久的時間，壓力蠻大也蠻折騰，畢竟我這年紀，賽季結束後如果停太久，沒辦法訓練就難以保持狀態，現在剛回來訓練蠻辛苦的。」

林志傑表示，預計17日會再接受檢查，才能評估之後的回歸時間，目前他尚未加入團隊訓練，而他也提到，現在最大目標就是好好保養身體，專注每一場比賽，為球隊勝利做出貢獻，一起拿下冠軍。

從2003年加入SBL台啤就穿上12號戰袍，到CBA中國聯賽征戰10年後返台加入富邦勇士也都是同一背號，林志傑表示，當時會選擇12號是因為偶像鄭志龍，「能跟他一起穿這號碼很光榮，如果有這個機會讓12號球衣掛在主場也是先例，接下來會有其他人可能第二件在上面，我也期待會是誰。」

勇士領隊許晉哲也認為退休12號戰袍是不錯的想法，但一切還是會以球團規劃為主。

