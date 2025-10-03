自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》「野獸」林志傑本季退休 周桂羽：把大腿練壯讓傑哥抱

2025/10/03 16:57

周桂羽、林志傑（記者吳孟儒攝）周桂羽、林志傑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「野獸」林志傑引退賽將在明年4月11、12日於台北小巨蛋登場，周桂羽開開玩笑說，其實聽到有點開心，還說要把大腿練壯一點，讓傑哥可以輕鬆抱大腿。

周桂羽在2019年就加入台北富邦勇士，與林志傑並肩作戰將邁入第6季，他說：「這些年從傑哥身上學到的不是球技，而是球場態度，他在私底下額外時間的付出，這幾年真的讓我學到很多。」他笑說，從加入勇士後就聽到好幾次最後一年，這次終於是真的，希望自己大腿練粗，讓傑哥抱得輕鬆一點，以最完美結果，完成最終的冠軍目標。

在一旁的林志傑也看好周桂羽的表現，笑說可以好好帶領勇士前進，他認為，其實勇士陣中的年輕人很自律且主動，休賽季也都努力修正缺失，並努力放大在場上優勢，期盼新賽季能通力合作，一起幫球隊拿到總冠軍。

由於還有傷在身，林志傑也務實地說，現在就是按部就班復健，不會急於復出，畢竟賽季很長，「我希望引退賽一切順利，也不要因為是我的引退賽，大家才專注這場比賽，球迷來看也是因為喜歡籃球到現場支持，可以讓更多球員呈現更好的內容，體現他們是有未來性。」

富邦勇士今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）富邦勇士今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）

富邦勇士今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）富邦勇士今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）

