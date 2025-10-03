自由電子報
運動部》李洋派次長鄭世忠前進花蓮 助光復國中運動校隊恢復訓練

2025/10/03 17:01

運動部深入光復國中田徑場暸解受損情形。（運動部提供）運動部深入光復國中田徑場暸解受損情形。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，導致花蓮縣光復鄉多處淹水、道路中斷等重大災情，運動部政務次長鄭世忠趕赴當地光復國中會勘災後棒球隊培訓環境情形，立法院陳瑩委員連袂勘災。運動部將視該校需求，盡力提供經費，協助規劃前往其他學校維持訓練。

鄭世忠表示，運動部長李洋非常關心當地學生運動環境的復原，要求他在實地會勘受損情形，並聽取校長黃建榮、教練楊竣皓說明，儘速提供相關協助，「在該校提報學生運動員培訓需求後，運動部將會加速審核程序，讓學校及隊伍能無後顧之憂，專注培訓及備戰賽事，希望協助大家盡速回到生活的常軌，並在後續的運動賽事爭取佳績。」

運動部今年核定光復國中辦理深耕棒球計畫、原住民族棒球教練計畫及基層競技運動選手訓練站計畫（田徑、足球），此次遭受強烈颱風影響，校園內全區目前均為淤泥堆積情形，棒球隊為備戰下個月參加第32屆原棒協關懷盃棒球邀請賽、女足隊備戰114學年度中等學校足球聯賽、田徑隊備戰全國中等學校運動會等賽事，已規劃前往其他學校進行培訓。

運動部除了研擬現階段緊急支援運動隊伍的培訓需求之外，評估光復國中的足球場、田徑跑道及棒球場的復原期程較長，現場提醒該校應盡速透過花蓮縣政府提報行政院工程會災後重建計畫，以利順利取得復建工程的經費。

運動部次長鄭世忠（左3）與立法委員陳瑩（左4）至光復國中，傾聽校長黃建榮於棒球場說明受損情形。（運動部提供）運動部次長鄭世忠（左3）與立法委員陳瑩（左4）至光復國中，傾聽校長黃建榮於棒球場說明受損情形。（運動部提供）

