體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平今年對他狂吞5K！ 道奇迎戰費城人頂級變速球左投

2025/10/03 17:42

桑契斯將擔任費城人分區系列賽G1先發投手。（資料照）桑契斯將擔任費城人分區系列賽G1先發投手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）預計將會擔任國聯分區系列賽G1先發投手，對決道奇二刀流巨星大谷翔平。

日媒點出桑契斯身高高達198公分，特色是出手延伸（extension）優異，在聯盟排名PR92（但出手延伸與成績沒有正相關），主力球種是伸卡球（二縫線速球），整體使用比例達46.0%，均速95.4英哩，變速球使用比例37.4%，均速86.3英哩，滑球使用比例16.6%，均速85.7英哩，在對陣左打時桑契斯將滑球的比例提升到29.8%，變速球則下降到14.7%，二縫線速球上升到55.5%。

桑契斯最強的球種是變速球，是大聯盟最頂尖的變速球，明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）對桑契斯變速球有極高評價：「前段看起來跟速球完全一樣，但到本壘板前會突然往下掉。」本季桑契斯的變速球被打擊率僅1成70，揮空率高達45.1%。

桑契斯與大谷翔平。（資料照）桑契斯與大谷翔平。（資料照）

根據官方進階數據指出，桑契斯變速球的run value高達18，在全聯盟所有投手的球種排名第12名，若僅算變速球則排在全大聯盟第2名，本季run value最高的球種是老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）的變速球，run value高達25。

桑契斯本季出賽32場都是先發，拿下13勝5敗，主投202.0局，防禦率2.50，fWAR（勝利貢獻值）6.4，是費城人投手群第一名，在大聯盟排名第3，僅次兩位塞揚獎大熱門史庫柏爾6.6與海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）6.5。

身為聯盟最強左打者，大谷翔平生涯面對桑契斯共16打數4安打，但沒有敲出長打，還吞下6K，今年對戰成績是6打數1安打狂吞5K，上次對戰大谷翔平敲出一支短程安打，並被三振2次。

