自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL季前熱身賽 首度屏東登場球迷嗨翻

2025/10/03 17:11

職籃TPBL季前熱身賽首度在屏東登場，特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）職籃TPBL季前熱身賽首度在屏東登場，特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）首度在屏東登場，今（3）日至5日連續3天在屏東縣立體育館舉辦熱身賽，為TPBL職籃2025-2026的新賽季暖身。這是台灣的職業籃球首次在屏東舉辦季前熱身賽，將為屏東籃球運動注入新的活力及助力，屏東縣政府邀請廣大球迷在中秋節連假期間，一起到屏東縣立體育館瘋籃球。

2025-2026 TPBL新賽季有台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家及高雄全家海神等7支強勁的隊伍，即將在10月中下旬展開頂尖對決。上一個賽季新北國王隊與高雄全家海神，在冠軍賽上演南北球隊大廝殺，最終由新北國王勝出獲得年度總冠軍，新的賽季各隊將強勢登場，再度點燃戰火、驚豔球場。

屏東縣府表示，縣立體育館可容納5000名觀眾， 2024年舉辦HBL高中籃球聯賽，獲廣大迴響；職業籃球運動是培育籃球人才的重要舞台，屏東縣府今年更積極爭取職籃到屏東比賽，希望透過推展職業運動賽事，促進運動觀光產業成長及活絡地方經濟，提升屏東籃球運動的競爭力。

屏東縣政府與台灣職業籃球大聯盟共同主辦本次賽季熱身賽，為滿足屏東縣民球迷的籃球魂，10月3日至5日熱身賽期間開放體育館二樓，提供屏東縣民免費入場觀賽，一起為自己喜愛的球隊加油喝采，享受頂尖的籃球盛宴。賽事相關資訊可至台灣職業籃球大聯盟官網（https://tpbl.basketball/ ）查詢。

特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）

特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中