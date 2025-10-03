TPBL季前熱身賽 首度屏東登場球迷嗨翻

職籃TPBL季前熱身賽首度在屏東登場，特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）首度在屏東登場，今（3）日至5日連續3天在屏東縣立體育館舉辦熱身賽，為TPBL職籃2025-2026的新賽季暖身。這是台灣的職業籃球首次在屏東舉辦季前熱身賽，將為屏東籃球運動注入新的活力及助力，屏東縣政府邀請廣大球迷在中秋節連假期間，一起到屏東縣立體育館瘋籃球。

2025-2026 TPBL新賽季有台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家及高雄全家海神等7支強勁的隊伍，即將在10月中下旬展開頂尖對決。上一個賽季新北國王隊與高雄全家海神，在冠軍賽上演南北球隊大廝殺，最終由新北國王勝出獲得年度總冠軍，新的賽季各隊將強勢登場，再度點燃戰火、驚豔球場。

屏東縣府表示，縣立體育館可容納5000名觀眾， 2024年舉辦HBL高中籃球聯賽，獲廣大迴響；職業籃球運動是培育籃球人才的重要舞台，屏東縣府今年更積極爭取職籃到屏東比賽，希望透過推展職業運動賽事，促進運動觀光產業成長及活絡地方經濟，提升屏東籃球運動的競爭力。

屏東縣政府與台灣職業籃球大聯盟共同主辦本次賽季熱身賽，為滿足屏東縣民球迷的籃球魂，10月3日至5日熱身賽期間開放體育館二樓，提供屏東縣民免費入場觀賽，一起為自己喜愛的球隊加油喝采，享受頂尖的籃球盛宴。賽事相關資訊可至台灣職業籃球大聯盟官網（https://tpbl.basketball/ ）查詢。

特攻vs夢想家比賽照片。（台灣職業籃球大聯盟提供）

