全運會聖火今抵基隆 謝國樑勉勵選手為基隆爭光

2025年全國運動會聖火傳遞今天（3日）下午抵達基隆市，基隆市政府於1樓大門口廣場舉行迎接儀式。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年全國運動會（以下簡稱全運會）聖火傳遞今天（3日）下午抵達基隆市，基隆市政府於1樓大門口廣場舉行迎接儀式，基隆市謝國樑從雲林縣政府新聞處長陳其育手中接下聖火。謝國樑指出，聖火傳遞象徵團結與榮耀，他期勉基隆市代表隊選手在賽場上全力以赴，為自己締造佳績，為基隆市爭取榮耀。

全國運動會為2年舉辦一次的全國性運動盛會。今年由雲林縣政府承辦，以「雲林競艷、精彩無限」為主題，自9月26日起展開全國聖火傳遞，並將於10月18日至23日正式舉行，共設有35項競賽，涵蓋多數亞運、奧運運動項目，期望藉此帶動競技體育風氣。

教育處副處長楊永芬指出，基隆市代表隊共有200名選手參賽，將投入田徑、水上運動、射箭、射擊、籃球、排球、橄欖球、羽球、霹靂舞、拳擊、柔道、跆拳道、高爾夫、鐵人三項與滑輪溜冰等15項競賽。

基隆市代表隊選手由鄧羽彣在馬拉松游泳女子10公里項目，已於9月26日率先奪下首面金牌，順利三連霸；曹鈞硯則在馬拉松游泳男子10公里組摘下銀牌，在開幕前即展現亮眼實力。

謝國樑說，為支持運動選手持續精進，市府今年首度編列「基隆市績優運動選手訓練補助金」300萬元。未來凡獲金牌選手，除既有獎勵金外，還可獲得每月最高2萬5,000元的持續性訓練補助。他強調，這不僅是鼓勵，更是市府對運動員長期耕耘的支持，期望選手能專注訓練，挑戰自我極限。

謝國樑最後勉勵選手，把日積月累的努力化為場上的表現，並期盼代表隊能超越上一屆3金2銀3銅的成績，再創佳績。#

