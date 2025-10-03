足球》HFL將列入獎助 威德攜手高中體總幫學生運動員翻轉人生

美國威德全球執行長布萊爾（右）與高中體育總會會長胡劍峯（右2）分享威德眾星獎助計畫。（高中體總提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「威德眾星獎助計畫」過去5年已累積贊助逾3200萬元，共計565位學子獲獎助金幫助，高中體總秘書長朱彩鳳今日表示，除了各界熟悉的高中籃球聯賽（HBL），明年還可望將高中足球聯賽（HFL）列入補助範圍，期待力挺更多學生運動員用運動翻轉人生。

威德2020年與高中體總合作推出眾星計畫，卻遭遇武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 疫情，儘管國內大小賽事幾乎都被迫停辦，這項公益活動仍堅持進行，本週威德全球執行長布萊爾（Rick Blair）也特地遠從美國來台，參與昨日國內高中聯賽開賽記者會，朱彩鳳有感而發：「威德在最辛苦的時候雪中送炭，不論是賽事舉辦、經費，或者孩子們家庭狀況最困難的時刻，都願意伸出雙手幫忙，非常令人感動。」

為了延續這股正能量，高中體總透過完整企劃案、嚴格審查會議，邀集威德、學校、教練、高中體總、律師每年進行審查，讓每份獎助金都能在最需要的時候，進到需要幫助的孩子手中。朱彩鳳強調，或許孩子不能選擇家庭環境，但能透過運動完成學業、甚至翻轉人生，「即使他（她）們將來不一定會繼續走在運動道路，希望這股力量能夠散發到社會每個角落，讓曾經受過幫助的孩子，長大後有能力時可以手心向下，用實際行動來回饋社會。」

威德頭兩年以HBL球員為補助對象，每年贊助500萬元獎助金，2022年起把高中排球聯賽（HVL）加入眾星計畫，2023年再納入高中壘球聯賽（HSL），贊助費用也提升至每年760萬元，並連續4年獲得體育推手獎金質、銀質獎，高中體總希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業支持學生基層運動。

