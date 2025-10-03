自由電子報
MLB季後賽》洋基麥克曼恩超神美技 讓隊友嚇壞：以為他掛了...

2025/10/03 19:53

洋基三壘手麥克曼恩上演美技守備，整個人跌進紅襪隊休息區。（法新社）洋基三壘手麥克曼恩上演美技守備，整個人跌進紅襪隊休息區。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡賽G3生死戰，洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）今天在第8局秀超神美技守備，整個人還跌進對方休息區，幫助洋基以4比0完封世仇紅襪，挺進美聯分區賽。外媒《紐約郵報》報導，麥克曼恩的美技守備，讓洋基捕手威爾斯（Austin Wells）當場嚇傻，「我以為他掛了。」

麥克曼恩今在6局上接替守三壘，8局上紅襪打者杜蘭（Jarren Duran）敲三壘界外區飛球，麥克曼恩奮力追球，跑到紅襪休息室前接殺飛球，麥克曼恩整個人也摔進休息室，幸曾待過洋基的紅襪投手韋瑟特（Greg Weissert）上前攙扶，才沒有讓麥克曼恩摔到地上。麥克曼恩迅速起身後回到球場上，威爾斯先是與他擊掌慶祝，麥克曼恩也獲得全場洋基球迷們的歡呼。

洋基三壘手麥克曼恩上演美技守備，整個人跌進紅襪隊休息區。（路透）洋基三壘手麥克曼恩上演美技守備，整個人跌進紅襪隊休息區。（路透）

「腎上腺素有點上來了，我其實沒有感覺到什麼。」麥克曼恩說，「不過我敢肯定自己把那個休息室的東西都撞過一遍，不過接到球後走上場，我真的很興奮。」

麥克曼恩是在洋基隊在7月透過交易從洛磯隊換來的好手，他表示，「能和這些隊友一起打球，在這些球迷們面前比賽，真的很有趣。」

「我真的很擔心他。」威爾斯說，看到麥克曼恩迅速起身、沒有大礙，「我當時想著，『我的天啊，這太狂了』。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）一度也擔心麥克曼恩的狀況，「我從休息室小跑出來，因為我知道那可能會有點危險。」

洋基三壘手麥克曼恩上演美技守備，整個人跌進紅襪隊休息區。（法新社）洋基三壘手麥克曼恩上演美技守備，整個人跌進紅襪隊休息區。（法新社）

