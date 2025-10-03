中職》王維中本季提前結束 葉總：不是只有一個問題

王維中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今年球季只剩下今、後兩天各1場補賽，由於下週便展開秋訓，下二軍超過1個月的王維中確定不會回到一軍，總教練葉君璋表示，王維中除了身體、年紀，還有心態、技術的層面，必須在球季結束好好調整。

王維中前次在一軍出賽是8月20日，8月22日降二軍後，雖在二軍又出賽6場，共投28局失6分，但一直沒能回到一軍，本季在一軍出賽12場、投30.1局都是返台5年來最少，WHIP1.75、防禦率6.53都是生涯單季最差，與味全的5年3個月、總值逾6000萬元合約將於季後到期。

「身體沒問題的，該上來都上來了。」葉君璋指出，王維中的身體有些狀況，主要是頭會痛，雖然有去檢查，但已經好幾個星期，還是覺得不舒服，因為沒有辦法再投，今年球季算是結束了。防護員表示，王維中的頭部、脖子都有做CT（電腦斷層掃描），還不清楚為何會長期頭痛。

葉君璋表示，根據防護員的回報，王維中似乎有偏頭痛的問題，但他不認為是偏頭痛，「應該沒有人比我更了解，偏頭痛不是病，有的人體質就是這樣，大概從國中之後開始，隨著慢慢長大，症狀愈來愈輕，它有一個節奏，一開始看東西會模糊，到一段時間才會開始頭痛，我只要睡一覺起來就好了，有的人需要一些時間。」

葉君璋認為，王維中不是只有一個問題，除了身體，還有心態、技術的問題，「這兩個會互相影響，心理會影響技術，技術又回來影響心理，年紀變大又是另一個問題，他有考慮季後出國，學習新的訓練方法。」至於王維中計畫前往哪個國家，葉君璋打趣說：「去一個沒有人知道的地方。」

