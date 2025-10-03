中職》「他就是6隊最好三壘手！」平野惠一首度肯定子弟兵

黃韋盛。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟年度第一差一步，2名年輕選手黃韋盛、張仁瑋整季都在一軍貢獻，中信總教練平野惠一直言，2人已是球隊不可或缺的存在，更直言黃韋盛在他的心目中是6隊最好的三壘手。

在競爭聯盟最激烈的兄弟黃金內野，張仁瑋和黃韋盛生涯首度待滿一軍，張仁瑋出賽70場，守位涵蓋內外野，兼任最重要的代跑。黃韋盛更有機會成為2016年蔣智賢以來，中信又有王威晨以外的三壘獎項角逐者，並在關鍵爭冠期扛下開路先發，有個豐收的一年。

平野惠一季中對2個人嘮叨無數次，總是嚴厲對他們說，「你不是有這個實力才在一軍，而是因為我給你的機會。」如今兩人待滿了一整季，平野惠一感性說道，「已是不可或缺的存在，看到他們的成長滿開心的。」

當媒體想追問黃韋盛成長的地方，平野露出調皮笑容說，不能對選手太過誇獎，「就像他有很多play，我看了很感動，甚至想衝去抱他說『做得好』，但我要忍住，因為必須嚴格教育他們。」

中信差一步就拿到全年度第一，第1名比賽張力跟第6名不同，每一球和每一個play的重量也不同，因此平野惠一直言，「我認為韋盛是現在6隊最好的三壘手，而東華也是最好的二壘手。」

張仁瑋。（記者廖耀東攝）

