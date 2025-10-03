自由電子報
體育 棒球 中職

中職》味全龍李致霖生涯首次升一軍 自認在亞錦賽受到震撼教育

2025/10/03 19:19

李致霖（左2）。（資料照，記者廖耀東攝）李致霖（左2）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天做出球員異動，洋投鋼龍、鎛銳都降二軍，升一軍的除了生涯第2次在中職先發的張景淯，還有上週參加亞錦賽的李致霖，總教練葉君璋表示，味全本季只剩下2場補賽，有機會讓李致霖首次在一軍登板。

李致霖現年19歲，在亞錦賽最快球速測得151公里，追平個人今年在二軍最佳成績，他指出，高中畢業後做了很多重訓跟伸展，進職棒後發現球速明顯提升，未來的目標是最快球速提升到155公里，均速可以有150公里的水準。

李致霖季中曾被球隊安排在一軍隨隊，讓他感受一、二軍的諸多不同，他表示，在二軍沒有什麼觀眾，上場比賽不太會緊張，一軍的張力整個不一樣，光在場邊就覺得很緊張，不論最後2場補賽是否有機會登板，他的目標是明年球季，希望能在一軍待久一點。

李致霖上週隨台灣隊參加亞錦賽，自認在冠軍戰受到震撼教育，深切體認自己變化球的球種太少，必須多練1、2個變化球，「我在比賽會用到直球、曲球、滑球，變速球會投但還投不好，有問徐若熙怎麼丟，他也有教一些，雖然平常會練，但在比賽不太好控制。」

李致霖指出，日本隊雖由社會人選手組成，但打者的球棒很黏，就算被搶到2好球，還是很不容易被三振，「在二軍，投到2好球，我覺得可以三振，在亞錦賽，我丟直球或變化球，他們能打成擦棒，後面我就沒有球可以丟了，因為不管什麼球，日本的打者都碰得到。」

亞錦賽是李致霖在成棒以上層級的第1個國際賽，他認為，學到最多的是如何解決打者，以及如何精簡球數把局數投長，「像我這種比較年輕的，比較會去追求三振，資深學長解決打者的方法卻不一樣，有的人會故意投給打者打，讓他們打不好，可以節省一些體力，把責任的局數達成。」

