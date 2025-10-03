網球》何承叡上海大師賽男雙開胡！爆冷扳倒茲維列夫球星組合

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上海男網大師賽雙打首輪，台灣男雙一哥何承叡與中國地主布雲朝克特初登場歷經搶十激戰，終以7：6（7：3）、4：6、10：5爆冷力退德國單打名將茲維列夫（Alexander Zverev）以及42歲巴西前男雙球王梅洛（Marcelo Melo）的人氣球星，開胡挺進16強。

25歲的何承叡，今年溫布頓錦標賽、美國公開賽接連躋身大滿貫舞台，8月底在紐約法拉盛公園攜手德國老將耶本斯（Hendrik Jebens）開胡，成為繼盧彥勳、謝政鵬後，史上第3位美網男雙贏球的台將，本週ATP男雙排名76也來到生涯新高，如今上海他與溫網搭檔布雲朝克重新合拍，又扳倒大名鼎鼎的茲維列夫／梅洛，ATP千分等級大師賽再創職業生涯里程碑。

首獲外卡大師賽參戰，何承叡／布雲朝克特面對茲維列夫／梅洛毫無懼色，開賽雙方人馬一路互保僵持不下，搶7時左右開弓的何承叡組合連得6分，順利先馳得盤。次盤何／布遭遇對手強力反撲，苦苦追趕下盤末互破丟掉；所幸戰線拉入決勝搶十，何承叡組合重振旗鼓，連得關鍵5分取得9：3聽牌，第3個賽末點鎖定勝利。

