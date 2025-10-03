自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》何承叡上海大師賽男雙開胡！爆冷扳倒茲維列夫球星組合

2025/10/03 19:35

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上海男網大師賽雙打首輪，台灣男雙一哥何承叡與中國地主布雲朝克特初登場歷經搶十激戰，終以7：6（7：3）、4：6、10：5爆冷力退德國單打名將茲維列夫（Alexander Zverev）以及42歲巴西前男雙球王梅洛（Marcelo Melo）的人氣球星，開胡挺進16強。

25歲的何承叡，今年溫布頓錦標賽、美國公開賽接連躋身大滿貫舞台，8月底在紐約法拉盛公園攜手德國老將耶本斯（Hendrik Jebens）開胡，成為繼盧彥勳、謝政鵬後，史上第3位美網男雙贏球的台將，本週ATP男雙排名76也來到生涯新高，如今上海他與溫網搭檔布雲朝克重新合拍，又扳倒大名鼎鼎的茲維列夫／梅洛，ATP千分等級大師賽再創職業生涯里程碑。

首獲外卡大師賽參戰，何承叡／布雲朝克特面對茲維列夫／梅洛毫無懼色，開賽雙方人馬一路互保僵持不下，搶7時左右開弓的何承叡組合連得6分，順利先馳得盤。次盤何／布遭遇對手強力反撲，苦苦追趕下盤末互破丟掉；所幸戰線拉入決勝搶十，何承叡組合重振旗鼓，連得關鍵5分取得9：3聽牌，第3個賽末點鎖定勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中