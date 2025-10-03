自由電子報
MLB》佐佐木朗希扛道奇終結者可能性浮上！主帥不設限、點名4人選

2025/10/03 20:12

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊本季牛棚狀態飽受質疑，「令和怪物」佐佐木朗希在國聯外卡系列賽G2登板關門好投也引起是否更換終結者的疑問，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）今天在接受日媒《ABEMA》訪問時，透露討論過讓朗希擔任終結者的可能性。

羅伯斯今天《早安羅伯斯》節目中接受主持人五十嵐亮太訪問，透露曾經跟佐佐木朗希討論過在季後賽擔任終結者的可能性。羅伯斯表示，現在球隊終結者的人選將會視情況而定，並點名佐佐木朗希、斯漢（Emmet Sheehan）、崔南（Blake Treinen）、費西亞（Alex Vesia）4人，意味著本季拿下23次救援成功的左投史考特（Tanner Scott）暫時被移出終結者一職。

談到佐佐木朗希的狀態，羅伯斯直言，朗希很有自信，雖然沒有擔任終結者的經驗，但過去曾在許多重要的場合登板過，不會受到壓力影響。羅伯斯的話語也呼應先前朗希在季後賽初登板後，提到世界棒球經典賽的經驗讓他獲益良多的話語。

佐佐木朗希在國聯外卡系列賽G2於道奇8：4領先時登板關門，他只用11球就讓紅人3上3下，飆出2次三振，速球最快101.4英哩。羅伯斯指出，雖然佐佐木朗希還沒有過連續登板的經驗，但他表示想要挑戰，自己也保留這個可能性。

