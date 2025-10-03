自由電子報
中職》游霆崴緊急接替布坎南 享受久違的先發感覺

2025/10/03 20:10

富邦悍將游霆崴。（記者陳志曲攝）富邦悍將游霆崴。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕由於洋投布坎南因為腳部不適提前離台，富邦悍將緊急讓游霆崴遞補昨天的先發空缺，結果交出投5局無失分的優異內容，繼2022年10月10日後拿到睽違3年的勝投，他表示，很久沒有準備先發的感覺，明年是否重回先發就看球隊如何安排。

游霆崴指出，原本球隊安排他在今天二軍總冠軍賽第3戰先發，週二臨時接到昨天（週四）改在一軍先發的通知，當下雖然有點意外，卻很感謝教練團在第一時間想到他，認為他能勝任這個位置，因為今年在牛棚負責投長局數，只希望盡量幫忙吃局數。

游霆崴表示，因為球隊前1天打延長賽，又從新莊移動到高雄一定很累，他的想法是1局1局來，能投多長就投多長，投手教練許銘傑要他好好享受比賽，只在投完3局時問他「還可以嗎？」，他回答「可以！」，沒想到用60球投完5局。

游霆崴指出，雖然過去有過先發的經驗，昨天畢竟是本季首次先發，只覺得很久沒有準備先發的感覺，但很享受準備先發的過程，比賽中只專注在與打者的對決，「昨天統一排了8個左打，我一看到就覺得『哇，好多左打喔！』，當下花比較多心思去對決。」

游霆崴認為，因為個性不喜歡給自己太大壓力，非要當先發或當中繼可能會綁手綁腳，明年的角色定位交給教練團決定，選手就是把自己準備好，完成交付的任務，「只要來到球場，就好好面對每一天，有上場就好好面對每一個打席。」

游霆崴表示，雖然等了3年又拿勝投，他卻沒有刻意追求，一切順其自然，只想到2020年陳仕朋、江國豪都拿勝投後，只有他敗投被剃頭的往事，「這一週是仕朋、國豪，再來是我，當初我被剃頭，這次國豪（9月17先發敗）是不是該剃了？結果他說等去當兵再剃。」

