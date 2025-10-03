自由電子報
中職》兄弟年度第一完成連霸！ 率先搶下台灣大賽門票

2025/10/03 21:23

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今在首局就靠台鋼雄鷹失誤攻下致勝2分，加上先發投手李博登5局無失分好投，聯手4位牛棚投手以2：0擊敗台鋼雄鷹，連續2年奪下全年度第一，成為第1支搶下台灣大賽門票的隊伍。

台鋼雄鷹推派奇兵張誠恩先發，首局就被江坤宇和王威晨敲安，台鋼一壘手顏郁軒接球失誤，中信在滿壘靠詹子賢四壞擠回先馳得點的第1分，宋晟睿滾地送回第2分。張誠恩合計3局被敲2安，無自責分，苦吞本季第4敗。

李博登在2局上一度被台鋼攻佔滿壘，但他解決陳致嘉化解危機，3至5局僅被敲2支一壘安打，合計5局被敲3安，投出3次四壞和2次三振，無失分，奪下本季第7勝，最終交給江忠城、蔡齊哲、吳俊偉和李振昌聯手守下勝利。

中信奪下隊史第10次年度第一，全聯盟僅次於統一獅的12次。而中信今年各項打擊數據並不出色，得分數卻是聯盟第1。自從平野惠一執教，比起追求進攻端稱霸全聯盟，重心擺在守備居多，「以我的經驗來看，很少看到因為球隊攻擊好而奪下年度第一，而是投手、守備好的球隊較有機會。」

中信兄弟擊敗台鋼雄鷹，拿下年度第一晉級台灣大賽尋求連霸。（記者廖耀東攝）中信兄弟擊敗台鋼雄鷹，拿下年度第一晉級台灣大賽尋求連霸。（記者廖耀東攝）
